"Trīs Zvaigžņu balvas" ceremonijā noteiks 2025. gada labākos sportistus
Šodien "Trīs zvaigžņu balvas" ceremonijā Rīgā tiks paziņoti 2025. gada Latvijas labākie sportisti. Ceremoniju Rīgas cirkā no plkst. 21.10 translēs televīzijas kanāls TV3.
Ceremonijas laikā tiks paziņoti laureāti 15 nominācijās.
Kopvērtējumā desmit nomināciju uzvarētāji tiks noteikti, apvienojot četrus vērtēšanas blokus: tautas balsojuma rezultātus (30%), žūrijas vērtējumu (30%), akreditēto žurnālistu viedokli (30%) un 15 sportistu sniegtās atbildes (10%), kuri nav nominantu vidū un kurus izvirzījušas Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Paralimpiskā komiteja un Latvijas Sporta federāciju padome.
Šīs nominācijas ir: "Gada uzlecošā zvaigzne", "Gada pašvaldība sportā", "Gada sporta treneris", "Gada paralimpiskā sportiste", "Gada paralimpiskais sportists", "Gada sporta komanda vai profesionālais sporta klubs", "Gada sporta mazā komanda", "Gada sportists tehniskajos sporta veidos", "Gada sportiste", "Gada sportists".
Papildus desmit nominācijām, par kurām arī sabiedrība izsaka savu viedokli, tiks pasniegti apbalvojumi vēl piecās - "Gada jaunatnes sporta treneris/e", kuru nosaka Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome, "Gada ģimene sportā", kuru nosaka "Bērnu slimnīcas fonds", "Gada sporta žurnālists/fotogrāfs", kuru nosaka Artura Vaidera fonds, "Gada sporta skolotājs/a", kuru nosaka Izglītības un zinātnes ministrija, un "Mūža ieguldījums sportā", kuru nosaka Trīs Zvaigžņu balvas žūrija, izvērtējot iesūtītos pieteikumus.
"Mūža ieguldījums sportā" ir vienīgā nominācija, kuras laureāts jau tika paziņots iepriekš, šo balvu saņemot volejbola trenerim Andrim Vitautam Kļaviņam.
Pērn par Latvijas labākajiem sportistiem tika atzīti riteņbraucējs Toms Skujiņš, kā arī basketbolisti Kristaps Porziņģis un Kitija Laksa.
Nomināciju kandidāti:
Gada Uzlecošā zvaigzne - Gustavs Auziņš (pludmales volejbols), Valdis Valters (basketbols), Estere Volfa (biatlons);
Gada Pašvaldība sportā - Cēsu novads, Madonas novads, Rīgas valstspilsēta, Siguldas novads, Valmieras novads;
Gada Sporta treneris - Jānis Gailītis (basketbols), Adrians Guļa (Riga FC, futbols), Gints Palameiks (vieglatlētika, šķēpmešana), Arnolds Strenga (para vieglatlētika), Agnese Rozīte (para iejāde);
Gada Paralimpiskā sportiste - Diāna Krūmiņa (para vieglatlētika), Ieva Melle (para loka šaušana), Alise Muižniece (para iejāde);
Gada paralimpiskais sportists - Aigars Apinis (para vieglatlētika), Oļegs Garkuls-Gurevičs (ratiņpaukošana), Rihards Snikus (para iejāde);
Gada sporta komanda/ profesionālais sporta klubs - Riga FC (futbols), Latvijas vīriešu florbola izlase, Latvijas sieviešu volejbola izlase;
Gada sporta mazā komanda - Kristians Fokerots/ Gustavs Auziņš (pludmales volejbols), Mārtiņš Bots/ Roberts Plūme (kamaniņu sports), Tīna Laura Graudiņa/ Anastasija Samoilova (pludmales volejbols), Spīdveja izlase - Andžejs Ļebedevs, Daniils Kolodinskis un Jevgeņijs Kostigovs, Mārtiņš Pļaviņš/ Kristians Fokerots (pludmales volejbols);
Gada sportists tehniskajos sporta veidos - Daniels un Bruno Lielbārži (motosports, motokross ekipāžām), Andžejs Ļebedevs (motosports, spīdvejs), Jānis Mārtiņš Reišulis (motokross), Mārtiņš Sesks/Renārs Francis (autosports, rallijs), Nils Slakteris (ūdens motosports);
Gada sportiste - Baiba Bendika (biatlons), Kitija Laksa (basketbols), Marta Kamēlija Levinska (volejbols), Jeļena Ostapenko (teniss), Anete Sietiņa (vieglatlētika, šķēpmešana);
Gada sportists - Uvis Jānis Balinskis (hokejs), Kristians Fokerots (pludmales volejbols), Valters Kreišs (vieglatlētika, kārtslēkšana), Kristaps Porziņģis (basketbols), Toms Skujiņš (šosejas riteņbraukšana).