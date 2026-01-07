Girgensons gūst vārtus "Lightning" uzvarā pār līgas līderi "Avalanche", bet Balinska “Panthers” piedzīvo zaudējumu
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā guva vārtus, sekmējot Tampabejas "Lightning" uzvaru pār čempionāta līdervienību Kolorādo "Avalanche".
"Lightning" savā laukumā bija pārāki ar 4:2 (1:0, 1:2, 2:0), izcīnot astoto panākumu pēc kārtas.
Par spēles trešo zvaigzni atzītais Girgensons mača 38. minūtē no vārtu priekšas panāca izlīdzinājumu 2:2.
Latviešu uzbrucējs laukumā pavadīja 14 minūtes un 40 sekundes, no kurām minūti un 41 sekundi spēlēja mazākumā, izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, pielietoja divus spēka paņēmienus, uzvarēja vienā no diviem iemetieniem un nopelnīja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Šajā sezonā 35 spēlēs Girgensons izcēlies ar sešiem precīziem metieniem un divām rezultatīvām piespēlēm.
Pirmā perioda pēdējās sekundēs Džeiks Gencels vairākumā vadībā izvirzīja "Lightning", bet otrās trešdaļas pirmajā pusē Pārkers Kellijs un Broks Nelsons panāca 2:1 "Avalanche" labā.
Līdz otrajam pārtraukumam Girgensons rezultātu izlīdzināja, bet 3:2 mājinieku labā spēles 49. minūtē panāca Brendons Heigels. Pēdējos vārtus uzvarētājiem 59. minūtē guva Entonijs Sirelli, kad pretinieku vārtsargu bija nomainījis sestais laukuma spēlētājs.
"Lightning" ar 55 punktiem 42 spēlēs ir Austrumu konferences līderi, bet "Avalanche" ar 69 punktiem ir pirmajā vietā Rietumu konferencē un visā līgā.
Nākamo maču Girgensona pārstāvētā komanda aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar latviešu uzbrucēja Rodrigo Ābola pārstāvēto Filadelfijas "Flyers" vienību.
Balinska pārstāvētā "Panthers" piekāpjas "Maple Leafs" hokejistiem
Zaudējumu NHL regulārā čempionāta spēlē otrdien piedzīvoja latviešu aizsarga Uvja Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" komanda, kas viesos piekāpās Toronto "Maple Leafs" vienībai.
"Panthers" izbraukumā zaudēja ar 1:4 (0:1, 0:2, 1:1), piedzīvojot trešo neveiksmi pēdējās četrās spēlēs
Balinskis laukumā bija 16 minūtes un 58 sekundes, kuru laikā izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, pielietoja vienu spēka paņēmienu, bloķēja divus metienus un zaudēja vienu ripu, tiekot pie negatīva lietderības koeficienta -1.
Vienīgos vārtus pēdējo divu sezonu Stenlija kausa ieguvēju rindās guva Kārters Verhegī, bet mājinieku sastāvā precīzi bija Īstons Kouens, Metjū Knīss, Ostons Metjūzs un Bobijs Makmanns.
Viens no "Panthers" līderiem Breds Maršāns traumas dēļ laukumu pameta otrās trešdaļas izskaņā. Pēc mača galvenais treneris Pols Moriss nevēlējās atklāt, kādā savainojumā Maršāns iedzīvojies.
Austrumu konferences turnīra tabulā "Panthers" ar 47 punktiem 42 spēlēs atrodas desmitajā vietā un nākamo maču aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Monreālas "Canadiens" hokejistiem.