Dāvis Bertāns laukumā pieticīgs, "Dubai" Eirolīgas spēlē cieš sakāvi no Telavivas "Hapoel"
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns otrdien ULEB Eirolīgas 20. kārtas mačā izcēlās ar diviem punktiem, viņa pārstāvētajai "Dubai" piedzīvojot sagrāvi. "Dubai" viesos ar 65:80 (24:17, 17:19, 13:33, 6:16) zaudēja Telavivas "Hapoel".
Bertāns spēlēja 15 minūtes un 57 sekundes un realizēja vienu divu punktu metienu, garām grozam metot trīs tālmetienus. Viņš arī iekrāja divas rezultatīvas piespēles, divus bloķētus metienus, vienu piezīmi un noslēdza maču ar efektivitātes koeficientu divi.
Dubaijas komandas labā 13 punktus guva Filips Petruševs, kamēr vēl 11 punktus pievienoja Dveins Beikons. Starp mājiniekiem ar 25 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām izcēlās Antonio Bleiknijs, un 19 punktus guva Vasilje Mičičs.
Citā mačā Stambulas "Fenerbahce", spēlējot bez savainotā Artūra Žagara, mājās ar 88:80 (18:22, 18:18, 26:22, 26:18) pārspēja Pirejas "Olympiacos".
Stambulas komandā rezultatīvākie ar 17 gūtajiem punktiem bija Teilens Hortons-Takers un Veids Boldvins, kurš arī iekrāja 11 rezultatīvas piespēles un sešas atlēkušās bumbas. Starp viesiem ar 24 punktiem izcēlās Saša Vezenkovs.
Vēl Madrides "Real", kuras rindās šosezon spēlējis Gunārs Grīnvalds, izbraukumā ar 80:69 (17:18, 19:23, 20:20, 24:8) pārspēja Vilērbānas ASVEL.
Trešdien kārtas noslēgumā Rolands Šmits un Stambulas "Anadolu Efes" mājās uzņems "Paris", bet Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" viesosies pie Minhenes "Bayern".
Turnīra tabulā "Fenerbahce" ar 13 uzvarām 19 spēlēs ir trešā, "Real" ar bilanci 12-8 ir sestā, "Dubai" ar deviņām uzvarām 20 mačos atrodas 13. vietā, kamēr "Baskonia" un "Anadolu Efes" ar sešiem panākumiem 19 cīņās ierindojas attiecīgi 16. un 17. pozīcijā.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".