Pārsteigums! Rudaste bezbiļetniece šķērso Atlantijas okeānu kravas kuģī no Lielbritānijas līdz Ņujorkai
Pamatīgu pārsteigumu piedzīvojuši ASV Muitas un robežsardzes departamenta darbinieki, no Lielbritānijas atpeldējušajā kravas kuģī atrodot rudu “bezbiļetnieku”.
A sly stowaway! 🦊 @CBPPortDirNYNJ officers found a live fox on a ship arriving from Southampton, UK. CBP agriculture specialists coordinated with @USFWS, @USDA_APHIS, and New Jersey Fish and Wildlife to find the fox a new home at the @BronxZoo. #OFOProud🇺🇸 pic.twitter.com/ChcX3bFDHa— (A)Executive Asst. Commissioner Diane J. Sabatino (@OFOEAC) March 9, 2026
Neviena nepamanīts, lapsa kūmiņš bija mērojis apmēram 5500 kilometru tālo ceļu no Sauthemptonas līdz Ņujorkai, šķērsojot Atlantijas okeānu no 4. līdz 18. februārim. Nākamajā dienā pēc atrašanas neparastais ciemiņš nokļuvis Bronksas zooloģiskā dārza aprūpē.
Bronksas zoodārzs trešdien paziņoja, ka 5 kilogramus smagajai lapsai laba veselība, par spīti tālajam ceļam. Tiklīdz veterināri to atļaus, zoodārzs ar savvaļas dzīvnieku ekspertiem pacentīsies atrast kūmiņam pienācīgu ilgtermiņa dzīvesvietu.
Pagaidām nav zināms, kā apmēram divus gadus vecais lapsu tēviņš ielavījās uz kuģa, kamēr tas bija noenkurojies Sauthemptonā Anglijas dienvidos. “Sauthemptonas osta nodarbojas ar visu — no automašīnu un konteineru pārvadājumiem līdz pat kruīziem, taču pat mēs bijām pārsteigti, ka lapsa bija izvēlējusies transatlantisko ceļojumu,” paziņoja Lielbritānijas ostu pārvaldnieka “Associated British Ports” (ABP) pārstāvis. “Taču nākamreiz mēs tai ieteiktu izvēlēties “Queen Mary 2”, kas piedāvā ceļojumu no Sauthemptonas līdz Ņujorkai ar krietni lielāku komfortu!”