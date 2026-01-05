Ostapenko sezonu sāks kā pasaules 23. rakete; Semeņistaja atpakaļ simtniekā
Latvijas tenisa pirmā rakete Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu jaunākajā rangā saglabā 23. vietu, bet Darja Semeņistaja atgriezusies pirmajā simtniekā un ir 98. pozīcijā.
Ostapenko sezonu sāks šonedēļ Brisbenas "WTA 500" turnīrā, bet Semeņistaja nedēļas nogalē spēlēja Oklendas "WTA 250" kvalifikācijā, zaudējot cīņā par vietu pamatturnīrā, taču tas nav traucējis veikt kāpumu par trīs pozīcijām.
Oklendas turnīra atlasē startēja arī Anastasija Sevastova, kura zaudēja pirmajā kārtā. Arī viņa rangā atguvusi trīs vietas un tagad ir 185. pozīcijā.
No pārējām Latvijas tenisistēm savu vietu nemaina Adelina Lačinova (565.), Kamilla Bartone (618.) un Beatrise Zeltiņa (649.). Diāna Marcinkēviča atguvusi vienu pozīciju (806.), Elza Tomase savu vietu nemaina (937.), Sabīne Rutlauka pakāpusies par divām vietām (1064.) un Margarita Ignatjeva par vienu (1477.).
Jau sezonas sākumā notikusi viena izmaiņa WTA ranga pirmajā desmitniekā. Līdere ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, otro vietu ieņem poliete Iga Švjonteka, bet uz trešo no ceturtās pakāpusies ASV tenisiste Amanda Aņisimova, kura apsteigusi amerikānieti Koriju Gofu. Tālāk ir Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, aiz kuras ir vēl divas ASV tenisistes Džesika Pegula un Medisona Kīza, astotā ir itāliete Jasmīne Paolīni, bet labāko desmitnieku noslēdz krievietes Mirra Andrejeva un Jekaterina Aleksandrova.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko savu pozīciju nemaina un sezonu sāk kā septītā. Par 28 vietām atkāpusies Darja Semeņistaja (184.), kamēr pārējām latvietēm ir kāpumi. Sevastova atguvusi piecas pozīcijas (504.), Bartone - četras (554.), Tomase - divas (593.), Marcinkēviča - vienu (663.), Zeltiņa - sešas (825.), Ignatjeva - septiņas (871.) un Lačinova - astoņas (973.). Rangā ir vēl piecas Latvijas tenisistes, kuras atrodas ārpus ranga pirmā tūkstoša.
Dubultspēļu rangā līdere ir čehiete Kateržina Sinjakova.