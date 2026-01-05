"Penguins" ar Šilovu vārtos atspēlējas no trīs vārtu deficīta, Balinskim nozīmīgs spēles laiks uzvarā
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs svētdien kopā ar Pitsburgas "Penguins" komandu Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā pārspēja Kolumbusas "Blue Jackets" vienību ar Elvi Merzļikinu rezervē.
"Penguins" viesos uzvarēja papildlaikā ar rezultātu 5:4 (1:3, 1:1, 2:0, 1:0) un svinēja piekto uzvaru pēc kārtas. Šilovs šajā mačā atvairīja 21 no 25 pretinieku metieniem, bet pretējos vārtos Džets Grīvss, kurš spēlēja otro dienu pēc kārtas, neitralizēja 38 no 43 metieniem.
Pitsburgas komanda šajā spēlē nonāca iedzinējos ar 1:4 (jau otrā perioda sākumā), taču atspēlējās un 14 sekundes pirms pamatlaika beigām Rikards Rakels pēc Sidnija Krosbija piespēles izrāva neizšķirtu. Papildlaika trešajā minūtē uzvaras vārtus guva Krosbijs. Viesiem vārtus guva arī Ville Koivunens, Noels Akjari un Tomijs Novaks, bet divas rezultatīvas piespēles bija Benam Kindelam.
"Blue Jackets" komandā vārti un rezultatīva piespēle bija Kirilam Marčenko un Zekam Verenskim, tāpat Šilovu pārspēja Dmitrijs Voronkovs un Meisons Māršments. Savukārt Merzļikins turpina sēdēt rezervē un treneris Dīns Evasons paudis, ka šobrīd tieši Grīvss būs vienības pirmais vārtsargs. "Uzskatām, ka Grīvss dod mums iespēju cīnīties par uzvaru katrā spēlē un tamdēļ viņš turpinās spēlēt arī turpmāk."
"Penguins" ar 49 punktiem 41 spēlē ieņem septīto vietu Rietumu konferencē, kur "Blue Jackets" ar 43 punktiem 41 mačā ir pēdējā, 16. pozīcijā.
Citā spēlē aizsargs Uvis Balinskis ar Floridas "Panthers" mājās ar 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) uzveica Kolorādo "Avalanche", pārtraucot pretinieku desmit uzvaru sēriju. Balinskis uz ledus bija 17 minūtes un piecas sekundes, bloķēja vienu metienu, pārtvēra vienu ripu, divreiz kļūdījās, tika pie divām soda minūtēm un iekrāja neitrālu lietderības koeficientu.
Spēles septītajā minūtē "Panthers" komandu vadībā izvirzīja Sems Benets, bet pēc piecām minūtēm Arturi Lehkonens panāca 1:1. Uzvaru nodrošināja Ārona Ekblada vārtu guvums divas minūtes pirms otrā perioda beigām. Daņiils Tarasovs uzvarētāju vārtos atvairīja 27 metienus. Savainojuma dēļ spēli nepabeidza "Avalanche" uzbrucējs Gabriels Landeskūgs, kurš tikai pērn atgriezās laukumā pēc ceļgala traumas ārstēšanas, kas prasīja teju trīs gadus.
"Panthers" ar 47 punktiem 41 spēlē ieņem devīto vietu Austrumu konferencē, bet "Avalanche" ar 69 punktiem 41 mačā ir Rietumu konferences un visas līgas līdere.