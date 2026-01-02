Latvijas U-20 hokejisti ielaiž 10. sekundē, spēj atspēlēties, tomēr pārliecinoši piekāpjas zviedriem
Latvijas U-20 vīriešu hokeja izlase piektdien ASV pasaules junioru čempionāta ceturtdaļfinālā piedzīvoja zaudējumu.
Cīņā par vietu pusfinālā latvieši ar 3:6 (1:2, 0:2, 3:2) piekāpās vienaudžiem no Zviedrijas.
Latvijas izlases labā vārtus guva Kristers Ansons, Kārlis Flugins un Olivers Mūrnieks, bet pie divām rezultatīvām piespēlēm tika Bruno Osmanis.
Zviedrijas hokejistiem vajadzēja tikai desmit sekundes, lai gūtu pirmos vārtus, kad no tuvas distances Latvijas vārtsargu Nilu Mauriņu pārspēja Antons Frondels.
Trešdaļas turpinājumā latvieši tika pie diviem vairākumiem, un otro skaitlisko pārsvaru ar precīzu metienu noslēdza Ansons, raidot ripu vārtu augšējā stūrī un panākot neizšķirtu 1:1.
Aptuveni trīs minūtes vēlāk Zviedrijai vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Džeks Berglunds, kurš tika pie ripas Latvijas vārtu priekšā un raidīja to garām Mauriņam.
Pirmās trešdaļas izskaņā pēc Roberta Poļa noraidījuma Latvija palika mazākumā, un zviedri iesāka otro periodu ar vairākumu, kura laikā latvieši veiksmīgi aizsargājās un neielaida vārtus.
Tuvojoties otrās trešdaļas beigām, Zviedrijas hokejisti vairāk pārvaldīja ripu un nepilnu divu minūšu laikā guva divus vārtus. Vispirms pēc saspēles Latvijas aizsardzības zonā Mauriņa sargātajos vārtos ar spēcīgu plaukstas metienu ripu nogādāja Saša Bumedjens, bet pēc tam 4:1 panāca Fēlikss Karels.
Trešajā periodā pēc spēlētām divām minūtēm 5:1 panāca Frondels, uz ko divas minūtes vēlāk Latvijas hokejisti atbildēja ar Flugina vārtu guvumu.
Mača turpinājumā vēl Zviedrijai četru vārtu pārsvaru atjaunoja Leo Sālins-Valeniuss, bet nepilnas divas minūtes līdz pamatlaika beigām vēl Latvijas vairākumu ar precīzu metienu noslēdza Mūrnieks.
Zviedrija bija Latvijas pretiniece arī pērnā gada un 2022. gada ceturtdaļfinālā, šajos mačos latviešiem zaudējot ar tikai vienu vārtu deficītu.
Pārējos ceturtdaļfinālos plkst. 23.30 tiksies Čehija ar Šveici, plkst. 1 ASV ar Somiju, bet plkst. 3.30 Kanāda ar Slovākiju. Pusfināla pāri tiks veidoti, komandas izsējot pēc ceturtdaļfināla.
Latvijas hokejisti pirmajā mačā ar 1:2 papildlaikā zaudēja Kanādai, otrajā cīņā ar 0:8 kapitulēja Somijai, turpinājumā ar 6:3 pārspēja Dāniju, nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā, bet cīņā par trešo vietu grupā ar 2:4 piekāpās Čehijai.
Zviedri grupu turnīru noslēdza bez zaudētiem punktiem, spēļu pamatlaikos pārspējot Slovākiju (3:2), Šveici (4:2), Vāciju (8:1) un ASV (6:3).
Gatavojoties turnīram, Latvijas juniori Minesotā aizvadīja divas pārbaudes spēles, ar 2:3 zaudējot Čehijas U-20 izlasei un ar 1:3 atzīstot Slovākijas vienaudžu pārākumu.
Latvijas U-20 izlase spēcīgākajā divīzijā spēlē piekto gadu pēc kārtas. Trijos no iepriekšējiem četriem turnīriem latvieši iekļuva ceturtdaļfinālā, bet reizi (2023. gadā) spēlēja par vietas saglabāšanu elitē. Iepriekšējā turnīrā Latvijas U-20 izlase ceturtdaļfinālā ar 2:3 piekāpās Zviedrijas vienaudžiem.
Latvijas U-20 hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Nils Roberts Mauriņš (Omahas "Lancers", USHL), Mikus Vecvanags (Ņūfaundlendas "Regiment", QMJHL), Ivans Kufterins (Kamlūpsas "Blazers", WHL);
aizsargi - Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Mārtiņš Vītols ("Zemgale"/LBTU), Oskars Nils Briedis ("Lulea", Zviedrija), Rolands Naglis ("Bern", Šveice), Darels Uļjanskis (Flintas "Firebirds", OHL), Krišjānis Sārts (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Krists Retenais, Harijs Cjunskis (abi - Bruksas "Bandits", BCHL);
uzbrucēji - Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL), Kārlis Flugins (Kouvolas "KooKoo", Somija), Kristers Ansons ("Mogo"/RSU), Dmitrijs Diļevka (Bruksas "Bandits", BCHL), Bruno Osmanis ("Bjorkloven", Zviedrija), Markuss Sieradzkis ("Plzen", Čehija), Maksims Pumpiņš ("Poruba", Čehija), Roberts Polis ("Rīgas Hokeja skola"), Rūdolfs Bērzkalns (Maskīgonas "Lumberjacks", USHL), Kristiāns Utnāns (Kenai "Brown Bears", NAHL), Antons Macijevskis (Vatertaunas "Shamrocks", NAHL), Roberts Naudiņš ("Shattuck St.Mary's", USHS), Daniels Serkins ("Bern", Šveice), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL).