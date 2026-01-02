Latvijas U-20 hokejisti mēģinās pārspēt Zviedriju un iekļūt pusfinālā
Latvijas U-20 vīriešu hokeja izlase šodien ASV pasaules junioru čempionāta ceturtdaļfinālā tiksies ar vienaudžiem no Zviedrijas, cīnoties par iespēju pirmo reizi vēsturē spēlēt pusfinālā.
Mačs Sentpolā, kur spēles aizvada Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Minesotas "Wild", sāksies plkst. 21 pēc Latvijas laika. Tiešraidē to pārraidīs kanālā TV6.
Zviedrija bija Latvijas pretiniece arī pērnā gada un 2022. gada ceturtdaļfinālā, šajos mačos latviešiem zaudējot ar tikai vienu vārtu deficītu.
Pārējos ceturtdaļfinālos plkst. 23.30 tiksies Čehija ar Šveici, plkst. 1 ASV ar Somiju, bet plkst. 3.30 Kanāda ar Slovākiju. Pusfināla pāri tiks veidoti, komandas izsējot pēc ceturtdaļfināla.
Piektdien plkst. 19.30 Vācija ar Dāniju spēkosies par palikšanu augstākajā divīzijā. Šī mača zaudētāju nākamā gada meistarsacīkstēs aizstās Norvēģija.
Latvijas hokejisti pirmajā mačā ar 1:2 papildlaikā zaudēja Kanādai, otrajā cīņā ar 0:8 kapitulēja Somijai, turpinājumā ar 6:3 pārspēja Dāniju, nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā, bet cīņā par trešo vietu grupā ar 2:4 piekāpās Čehijai.
Zviedri grupu turnīru noslēdza bez zaudētiem punktiem, spēļu pamatlaikos pārspējot Slovākiju (3:2), Šveici (4:2), Vāciju (8:1) un ASV (6:3).
Gatavojoties turnīram, Latvijas juniori Minesotā aizvadīja divas pārbaudes spēles, ar 2:3 zaudējot Čehijas U-20 izlasei un ar 1:3 atzīstot Slovākijas vienaudžu pārākumu.
Latvijas U-20 izlase spēcīgākajā divīzijā spēlē piekto gadu pēc kārtas. Trijos no iepriekšējiem četriem turnīriem latvieši iekļuva ceturtdaļfinālā, bet reizi (2023. gadā) spēlēja par vietas saglabāšanu elitē. Iepriekšējā turnīrā Latvijas U-20 izlase ceturtdaļfinālā ar 2:3 piekāpās Zviedrijas vienaudžiem.
Latvijas U-20 hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Nils Roberts Mauriņš (Omahas "Lancers", USHL), Mikus Vecvanags (Ņūfaundlendas "Regiment", QMJHL), Ivans Kufterins (Kamlūpsas "Blazers", WHL);
aizsargi - Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Mārtiņš Vītols ("Zemgale"/LBTU), Oskars Nils Briedis ("Lulea", Zviedrija), Rolands Naglis ("Bern", Šveice), Darels Uļjanskis (Flintas "Firebirds", OHL), Krišjānis Sārts (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Krists Retenais, Harijs Cjunskis (abi - Bruksas "Bandits", BCHL);
uzbrucēji - Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL), Kārlis Flugins (Kouvolas "KooKoo", Somija), Kristers Ansons ("Mogo"/RSU), Dmitrijs Diļevka (Bruksas "Bandits", BCHL), Bruno Osmanis ("Bjorkloven", Zviedrija), Markuss Sieradzkis ("Plzen", Čehija), Maksims Pumpiņš ("Poruba", Čehija), Roberts Polis ("Rīgas Hokeja skola"), Rūdolfs Bērzkalns (Maskīgonas "Lumberjacks", USHL), Kristiāns Utnāns (Kenai "Brown Bears", NAHL), Antons Macijevskis (Vatertaunas "Shamrocks", NAHL), Roberts Naudiņš ("Shattuck St.Mary's", USHS), Daniels Serkins ("Bern", Šveice), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL).