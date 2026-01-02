Kasparam Rinkam uzvara Nāciju kausā kamaniņu sportā Siguldas trasē
Latvijas kamaniņu braucējs Kaspars Rinks piektdien Siguldas trasē uzvarēja Nāciju kausā kamaniņu sportā, bet 22. pozīcijā ierindojās Jānis Gruzdulis-Borovojs.
Rinks finišēja pēc 48,375 sekundēm, tuvāko sekotāju Leonu Feldereru no Itālijas apsteidzot par 0,111 sekundēm. Trešais ar 0,155 sekunžu deficītu bija ukrainis Antons Dukačs.
Gruzdulis-Borovojs no Rinka atpalika 1,323 sekundes, ieņemot 22. vietu 31 sportista konkurencē. No kvalificēšanās Pasaules kausa (PK) posmam, kurā iekļuva 20 ātrākie, viņu šķīra 0,107 sekundes.
Tikmēr sieviešu sacensībās Nāciju kausā trešo vietu izcīnīja Margita Sirsniņa, bet ceturtā bija Zane Kaluma, abām droši kvalificējoties PK posmam.
Ātrāko laiku trasē uzrādīja amerikāniete Emīlija Fišnallere, kura finišēja pēc 41,868 sekundēm, bet otrā ar laiku 41,974 bija Sandra Robašere no Itālijas. Sirsniņa uzvarētājai zaudēja 0,182 sekundes, bet Kaluma - 0,210 sekundes.
Sacensībās startēja 24 sportistes, bet PK posmam kvalificējās 19 ātrākās.
Savukārt Nāciju kausā divnieku ekipāžām vīriešu konkurencē Raimonds Baltgalvis/Uldis Jakseboga ieņēma trešo vietu, bet Edvards Marts Markitāns/Roberts Lazdāns bija sestie 11 duetu konkurencē.
Baltgalvis/Jakseboga finišu sasniedza pēc 42,014 sekundēm, no uzvarētājiem itāliešiem Emanuela Rīdera/Samuela Kaincvalndera atpaliekot 0,305 sekundes. Savukārt Markitāns/Lazdāns līderiem zaudēja 0,739 sekundes.
Sieviešu divniekos piedalījās pieci pāri un Marta Robežniece/Kitija Bogdanova izcīnīja uzvaru, bet Amanda Ogorodņikova/Selīna Elizabete Zvilna bija trešās.
Robežniece/Bogdanova finišēja pēc 42,744 sekundēm, tautietes apsteidzot par 0,935 sekundēm, kamēr otrās ar 0,803 sekunžu deficītu bija ķīnietes Adikejumu Gulidžienaiti/Džao Dzjajina.
Visas Latvijas ekipāžas kvalificējās PK posmam, kas sāksies rīt.
PK šosezon ir deviņi posmi, un pēc pirmajiem trim posmiem labākais no latviešiem vīriešu konkurencē ir Kristers Aparjods, kurš kopvērtējumā ieņem sesto vietu. Gints Bērziņš atrodas dalītā astotajā pozīcijā, bet Kaspars Rinks ir 22. vietā. Sieviešu vieniniekos no latvietēm visaugstāk ir Elīna Ieva Bota, kura ir 11. pozīcijā, bet ailīti zemāk ir Kendija Aparjode, kamēr Zane Kaluma atrodas 18. vietā, bet Margita Sirsniņa ieņem 27. pozīciju. Ekipāžām vīriešu konkurencē Mārtiņš Bots/Roberts Plūme kopvērtējumā šobrīd ir trešie, Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts noslēdz labāko desmitnieku, bet Raimonds Baltgalvis/Uldis Jakseboga atrodas 23. pozīcijā. Dāmu divniekos Anda Upīte/Madara Pavlova ir piektās, bet Marta Robežniece/Kitija Bogdanova ieņem 13. vietu.
PK piektais posms janvārī notiks Vinterbergā, kad noslēgsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.