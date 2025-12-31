Latvijas U-20 hokejisti sīvā cīņā piekāpjas Čehijai, ceturtdaļfinālā mūsējos eksaminēs mājiniece ASV vai Zviedrija
Latvijas U-20 vīriešu hokeja izlase trešdien ASV pasaules junioru čempionāta grupu turnīra noslēdzošajā mačā ar rezultātu 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) zaudēja Čehijai, tādējādi grupā ieņēma ceturto vietu. Latvijas izlases pretiniece ceturtdaļfinālā būs ASV vai Zviedrija.
KRISTERS ANSONS GIVES LATVIA THE EARLY 1-0 LEAD ON THE POWER PLAY! #WorldJuniors pic.twitter.com/1Ey2CyY6oz— TSN (@TSN_Sports) December 31, 2025
Latvijas izlases labā vārtus guva Kristers Ansons un Markuss Sieradzkis, bet divas rezultatīvas piespēles atdeva Bruno Osmanis. Par mača labāko spēlētāju latviešu rindās tika atzīts aizsargs Mārtiņš Vītols.
Nils Roberts Mauriņš Latvijas izlases vārtos atvairīja 25 no 28 metieniem, vienu ripu pretiniekiem raidot tukšos vārtos, kamēr Latvijas hokejisti pa čehu vārtiem meta desmit reizes.
Markuss Sieradzkis with a beauty on the power play 🤩— IIHF (@IIHFHockey) December 31, 2025
Latvia is down by 1 in the third 👀 #WorldJuniors #IIHF pic.twitter.com/72No1bLyZ0
B grupā pa astoņiem punktiem guvušas Kanāda trīs spēlēs un Čehija četros mačos, septiņi punkti trīs dueļos ir Somijai, Latvija četrās cīņās guva četrus punktus, bet Dānija palika bez punktiem.
Mača ievadā pēc pārkāpuma pret Danielu Serkinu Latvijas izlase tika pie pirmās iespējas spēlēt vairākumā. Apritot spēles sestajai minūtei, to realizēja Ansons, kurš pēc Osmaņa metiena uz vārtu priekšu iebīdīja ripu vārtos.
Pirmā perioda vidū Tomass Poletins cīņā vārtu priekšā raidīja ripu tīklā un panāca 1:1. Pēc 75 sekundēm Adams Jiržīčeks vairākumā ar spēcīgu metienu izvirzīja vadībā Čehijas izlasi. Nedaudz vēlāk Martinam Klaucānam bija teicama iespēja izlīdzināt rezultātu, taču latviešu uzbrucējs pēc individuāla reida ar ripu trāpīja pa vārtu stabiņu.
Otrās trešdaļas trešajā minūtē pēc Maksa Pšeničkas metiena ripa no Harija Cjunska nonāca Latvijas izlases vārtos, tādējādi rezultāts kļuva 3:1 čehu labā. Perioda otrajā pusē Latvijas juniori skaitliskajā mazākumā neļāva pretiniekiem attālināties rezultātā.
Trešā nogriežņa pirmajā pusē Latvijas izlase divreiz spēlēja vairākumā un otro no tiem izmantoja. Perioda septītajā minūtē čehus ar metienu no šaura leņķa pārspēja Sieradzkis.
Pamatlaika pēdējās minūtēs Latvijas izlases vārtsargs tika nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju, un 77 sekundes pirms beigu signāla Vāclavs Nestrašils raidīja ripu tukšos vārtos.
Šajā mačā Latvijas izlasei nevarēja palīdzēt aizsargs Darels Uļjanskis.
Latvijas hokejisti pirmajā mačā ar 1:2 papildlaikā zaudēja Kanādai, otrajā cīņā ar 0:8 kapitulēja Somijai, bet otrdien ar 6:3 pārspēja Dāniju, nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Tikmēr čehi turnīru sāka ar zaudējumu Kanādai ar 5:7, un turpinājumā ar 7:2 pārspēja Dāniju un ar 2:1 pagarinājumā guva panākumu pār Somiju.
A grupā spēlē Zviedrija, ASV, Slovākija, Šveice un Vācija.
Četras labākās katras grupas komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvējas aizvadīs spēli par vietas saglabāšanu spēcīgākajā divīzijā. Nākamgad elites grupā atgriezīsies Norvēģijas juniori.
Gatavojoties turnīram, Latvijas juniori Minesotā aizvadīja divas pārbaudes spēles, ar 2:3 zaudējot Čehijas U-20 izlasei un ar 1:3 atzīstot Slovākijas vienaudžu pārākumu.
Latvijas U-20 izlase spēcīgākajā divīzijā spēlēs piekto gadu pēc kārtas. Trijos no iepriekšējiem četriem turnīriem latvieši iekļuva ceturtdaļfinālā, bet reizi (2023. gadā) spēlēja par vietas saglabāšanu elitē. Iepriekšējā turnīrā Latvijas U-20 izlase ceturtdaļfinālā ar 2:3 piekāpās Zviedrijas vienaudžiem.
Latvijas U-20 hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Nils Roberts Mauriņš (Omahas "Lancers", USHL), Mikus Vecvanags (Ņūfaundlendas "Regiment", QMJHL), Ivans Kufterins (Kamlūpsas "Blazers", WHL);
aizsargi - Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Mārtiņš Vītols ("Zemgale"/LBTU), Oskars Nils Briedis ("Lulea", Zviedrija), Rolands Naglis ("Bern", Šveice), Darels Uļjanskis (Flintas "Firebirds", OHL), Krišjānis Sārts (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Krists Retenais, Harijs Cjunskis (abi - Bruksas "Bandits", BCHL);
uzbrucēji - Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL), Kārlis Flugins (Kouvolas "KooKoo", Somija), Kristers Ansons ("Mogo"/RSU), Dmitrijs Diļevka (Bruksas "Bandits", BCHL), Bruno Osmanis ("Bjorkloven", Zviedrija), Markuss Sieradzkis ("Plzen", Čehija), Maksims Pumpiņš ("Poruba", Čehija), Roberts Polis ("Rīgas Hokeja skola"), Rūdolfs Bērzkalns (Maskīgonas "Lumberjacks", USHL), Kristiāns Utnāns (Kenai "Brown Bears", NAHL), Antons Macijevskis (Vatertaunas "Shamrocks", NAHL), Roberts Naudiņš ("Shattuck St.Mary's", USHS), Daniels Serkins ("Bern", Šveice), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL).