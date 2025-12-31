Pasaules eksčempions šahā Kramņiks iesūdz tiesā Starptautisko šaha federāciju. Daudzi viņu vaino jaunā lielmeistara Narodicka novešanai līdz traģiskajai nāvei
Pasaules eksčempions šahā, krievu lielmeistars Vladimirs Kramņiks iesūdzējis tiesā Starptautisko šaha federāciju (FIDE) sakarā ar tās sākto izmeklēšanu par viņa iespējamo vainu amerikāņu lielmeistara un talantīgā komentētāja Daniela Narodicka pēkšņajā nāvē nieka 29 gadu vecumā. Daudzas šaha slavenības Kramņiku vainojušas Narodicka apsēstā vajāšanā viņa dzīves pēdējā gadā ar apsūdzībām krāpšanā, turklāt Kramņiks šādi esot vajājis arī vairākas citas šaha zvaigznes, čehu lielmeistaru Davidu Navaru gandrīz novedot līdz pašnāvībai.
Šveicē dzīvojošais Kramņiks “uzsācis formālu tiesvedību pret Starptautisko šaha federāciju (FIDE) saskaņā ar Šveices likumdošanu Lozannas pilsētas tiesā, kur atrodas organizācijas galvenā mītne”, teikts laikraksta “Kommersant” publikācijā. Kramņiks uzskata, ka FIDE nodarbojas ar viņa vajāšanu.
Novembrī FIDE Kramņika rīcības izvērtēšanu bija nodevusi FIDE Ētikas un disciplinārajai komisijai. FIDE oktobrī paziņoja, ka vērtēs Kramņika publiskos komentārus par pēkšņā nāvē mirušo Narodicki.
Narodickis negaidīti nomira 19. oktobrī tikai divas nedēļas pirms savas 30. dzimšanas dienas. Nāves cēlonis oficiāli nav paziņots joprojām, kaut gan plašsaziņas līdzekļos minēts, ka par galvenajām versijām uzskata pārdozēšanu vai pašnāvību.
Kramņiks iepriekš apsūdzēja vairākus spēlētājus krāpšanā tiešsaistes spēlēs, tostarp bažas par Narodicka spēli pagājušajā gadā, kas noveda pie pastāvīgas nesaskaņas starp abiem šahistiem. Kramņiks regulāri publicēja tiešsaistē informāciju par savu jaunāko sāncensi, aicinot izmeklēt spēli un arī draudot ar tiesvedību.
Pērn oktobrī Narodickis Kramņika centienus raksturoja kā "ilgstošu, ļaunu un absolūti nevaldāmu mēģinājumu iznīcināt viņa dzīvi".
Narodickis 2013. gadā ieguva lielmeistara statusu 18 gadu vecumā. Pēdējos gados viņš kļuva pazīstams ar savu tiešsaistes apmācību cilvēkiem, kuriem šaha spēlēšana ir hobijs. Viņš bija skolotājs šaha skolā, vairāku grāmatu par šahu autors un bieži komentēja nozīmīgus šaha pasākumus.
Jauns.lv jau vēstīja, ka daudzi šaha elites spēlētāji Narodicka nāvē vaino tieši Kramņiku, kurš bija Narodicka bērnības elks, bet pēdējā laikā to vien darīja, kā indēja jaunietim dzīvi.
Savā pēdējā mūža vakarā Narodickis piedalījās ilgā šaha ātrspēles maratonā, ko translēja tiešraidē. Daudzi pievērsa uzmanību, ka Narodickis ir ļoti emocionāli nestabils, viņš vairākkārt pieminēja, cik ļoti Kramņika kampaņa ir viņu emocionāli iedragājusi. “Kopš Kramņika [apsūdzību sākšanās] problēma ir tā, ka, tikko es sāku spēlēt labi, cilvēki sāk domāt vissliktāko,” viņš sacīja. Liktenīgā seansa straumēšanas laikā kopā ar Narodicki bija divi viņa draugi, kas, redzot viņa emocionāli nestabilo stāvokli, mēģināja viņu pierunāt pārtraukt un doties pie miera. Galu galā, viņiem tas izdevās, un draugi devās mājup. Nākamajā rīta viņi Narodicki atrada jau mirušu.
Kramņiks nelikās mierā arī Narodicka nāves dienā. “Nelietojiet narkotikas,” viņš rakstīja mikroblogošanas vietnē “X”. Pēc tam viņš publicēja oficiālu paziņojumu, kurā noraidīja jebkādas pret sevi vērstas apsūdzības, paziņoja, ka pret viņu pašu un ģimeni vērsta draudu kampaņa, bet beigās piebilda, ka ir “labā fiziskā un psihiskā stāvoklī un nekādā gadījumā neplāno izdarīt pašnāvību”. Vienlaikus viņš piedraudējis ar iesūdzēšanu tiesā vadošajiem šahistiem, kuri publiski viņu saista ar Narodicka nāvi.
Narodickis vienmēr kategoriski noliedzis jebkādas apsūdzības krāpšanā, arī viņu labi pazinušie šahisti apgalvoja, ka viņš nekad mūžā nebūtu krāpies. Tieši sava kādreizējā elka pastāvīgās apsūdzības emocionāli sagrāva jauno amerikāni, kurš eksčempionu nodēvēja par “sliktāku nekā netīrumi” un vairākkārt izteicies, ka Kramņiks cenšas sagraut viņa dzīvi un dara to apzināti.
Interesanti, ka pats Kramņiks bija iesaistīts tā dēvētajā "Tualetgeitas" skandālā 2006. gadā, kad cīņā par FIDE apvienotā pasaules čempiona titulu (kopš 1993. gada izbeidzot situāciju, kad vienlaikus pastāvēja divi pasaules čempioni — FIDE un Profesionālās šahistu asociācijas (PCA) čempioni) pret toreizējo FIDE pasaules čempionu bulgāru Veselinu Topalovu, bulgāriem radīja aizdomas Kramņika pārmērīgi biežā viesošanās tualetē, un Topalovs paziņoja, ka atsakās spiest Kramņika roku. Apelācijas komiteja nolēma, ka spēlētāju tualetes tiks slēgtas un viņiem nāksies izmantot kopīgu, turklāt tiesneša pavadībā, uz ko Kramņiks reaģēja, atsakoties spēlēt nākamo partiju un viņam ieskaitīja zaudējumu. Pēc 12 partijām bija neizšķirts, un Kramņiks uzvarēja ātrā šaha taibreikā.
2023. gadā populārais šaha portāls “Chess.com” slēdza Kramņika blogu sakarā ar to, ka viņš to izmantoja, lai izplatītu nepamatotas apsūdzības pret desmitiem spēlētāju, bet 2024. gadā viņu uz trim mēnešiem atstādināja no balvu turnīriem, kad atklājās, ka viņš izmantoja lielmeistara Denisa Hismatuļina kontu (pašu Hismatuļinu atstādināja uz nenoteiktu laiku).
Savukārt vietnē “change.org” jau vairāk nekā 54 000 cilvēku parakstījuši petīciju ar aicinājumu FIDE diskvalificēt Kramņiku un atņemt viņam visus titulus.
Viens no visu laiku izcilākajiem šahistiem Garijs Kasparovs, kurš pēc 15 gadu dominēšanas savu pasaules čempiona titulu zaudēja 2000. gadā tieši Kramņikam, “YouTube” intervijā “Brīvās Krievijas forumam” izteicās šādi: “Nezinu kādēļ, bet dažus pēdējos gadus [Kramņiks] nodarbojās gandrīz tikai ar to, lai kādu pieķertu, nospiestu, un tur bija ne tikai Daņa Narodickis. (..) Nezinu, kādā formā tiks uzrādīta apsūdzība, taču pilnīgi skaidrs, ka Kramņika kampaņa viņu ietekmēja. (..) Gadījums ar Navaru, kurš daudziem šķita daudz ievainojamāks, un daudz citu apsūdzību… Neba velti Nakamura, kad par to runāja, viņam katrs otrais vārds bija lamuvārds (..) Slikts gadījums. Vēl vairāk, Kramņiks to uzkurina, viņš paziņoja, ja FIDE kaut ko darīs, viņš tiesāsies. Tas nav labākais visnotaļ cienījamas šaha karjeras noslēgums. Tas jau ir nenomazgājams traips. Nezinu, kā viņš vairs var parādīties jebkurā šaha turnīrā. Viņš ir kļuvis vismaz par tādu, kuram nepaspiež roku.”
Jāpiebilst, ka čehu lielmeistars Davids Navara 2024. gadā kļuva par vienu no Kramņika kampaņas upuriem, un šogad viņš atzina, ka Kramņika pastāvīgās apsūdzības, FIDE ilgstošā klusēšana un vēlāk formālā atrakstīšanās viņu noveda tiktāl, ka apsvēra pašnāvības iespēju, tādēļ nācās vērsties pēc profesionāļu palīdzības. Kramņiks uz šo atzīšanos reaģēja, iesūdzot Navaru tiesā par neslavas celšanu un pieprasot publisku atvainošanos.
Ilggadējais šaha čempions Magnuss Kārlsens izteicās, ka Kramņikam bija labāka reputācija, nekā viņš to bija pelnījis, toties amerikānis Kristofers Hikaru Nakamura nebija tik diplomātisks. “Es to teicu agrāk un pateikšu vēlreiz, Kramņiks var iet d**st. Viņš var iet d**st un lai pūst ellē, tas ir viss, ko teikšu.”
