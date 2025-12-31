Latvijas jaunie hokejisti dominē pret dāņiem un priekšlaicīgi iekļūst ceturtdaļfinālā
Latvijas U-20 vīriešu hokeja izlase otrdien nodrošināja vietu pasaules junioru čempionāta ceturtdaļfinālā.
Latvijas hokejisti B grupas spēlē ar rezultātu 6:3 (1:0, 3:2, 2:1) uzvarēja vienaudžus no Dānijas. Latvijas izlases labā vārtus guva Krišjānis Sārts, Alberts Šmits, Markuss Sieradzkis, Antons Macijevskis, Bruno Osmanis un Kristers Ansons, kurš izcēlās arī ar trīs rezultatīvām piespēlēm. Divos vārtu guvumos asistēja Šmits un Olivers Mūrnieks.
Par labāko spēlētāju Latvijas izlasē tika atzīts Osmanis, kurš bez vieniem gūtiem vārtiem arī atdeva vienu rezultatīvu piespēli. Nils Roberts Mauriņš atvairīja deviņus no 12 metieniem, bet Latvijas hokejisti pa pretinieku vārtiem meta 42 reizes.
B grupā pirmajām četrām komandām aizvadot pa trim spēlēm, Kanādai ir astoņi punkti, Somija guvusi septiņus punktus, Čehija - piecus, Latvija - četrus, bet Dānija četrās spēlēs palika bez punktiem un ar Vāciju cīnīsies par vietas saglabāšanu augstākajā divīzijā.
Pirmā perioda pirmā puse aizritēja bez bīstamiem uzbrukumiem, bet, sākoties otrai desmitminūtei, Latvijas izlase pirmo reizi mačā bija spiesta spēlēt mazākumā. Mača 17. minūtē Osmanis meistarīgi apspēlēja pretiniekus un izdarīja metienu ar nūjas lāpstiņas neērto pusi. Vārtsargs ripu atvairīja, taču tā nonāca pie Sārta, kurš bija nekļūdīgs - 1:0.
Krisjanis Sarts lights the lamp for @lhf_lv! 🚨🇱🇻 #WorldJuniors #IIHF pic.twitter.com/gzVTMm4QNV— IIHF (@IIHFHockey) December 30, 2025
Otrā perioda ievadā latvieši ātri tika pie iespējas spēlēt vairākumā un ceturtās minūtes sākumā to pēc meistarīgas ripas kontroles realizēja Šmits. Trešdaļas 12. minūtē trīs sekundes pēc Dānijas izlases vairākuma beigām Olivers Larsens ar plaukstas metienu raidīja ripu tīklā un vienus vārtus atguva. Kad līdz perioda beigām bija palikušas piecas minūtes, Šmits vairākumā izdarīja metienu no distances, un ripa no Sieradzka nonāca vārtos - 3:1. Pāris minūtes vēlāk Macijevskis ar spēcīgu plaukstas metienu no labā iemetienu apļa nostiprināja Latvijas izlases vadību, bet pusotru minūti pirms došanās pārtraukumā Viljams Bungords pēc dāņu saspēles panāca 2:4.
Trešā perioda vidū Osmanis vairākumā ar spēcīgu plaukstas metienu atguva Latvijas izlasei daudz drošāku vadību. Pamatlaika pēdējās minūtēs dāņi vārtsargu nomainīja pret sesto laukuma spēlētāju, un 77 sekundes pirms finālsvilpes Antons Linde panāca 3:5. Pamatlaika pirmspēdējā minūtē Ansons ar metienu no savas zonas raidīja ripu tukšos vārtos.
Latvijas hokejisti pirmajā mačā ar 1:2 papildlaikā zaudēja Kanādai, bet otrajā cīņā ar 0:8 kapitulēja Somijai. Tikmēr dāņi ar 2:6 piekāpās somiem, ar 2:7 zaudēja Čehijai un ar 1:9 piedzīvoja sagrāvi pret Kanādas hokejistiem.
Latvijas hokejisti grupu turnīra pēdējā spēlē trešdien tiksies ar Čehiju. Tikmēr otrā grupā ielozētas Zviedrija, ASV, Slovākija, Šveice un Vācija.
Citā spēlē Šveices hokejisti sagādāja Vācijai ceturto zaudējumu, nosūtot pretiniekus uz pārspēli par vietu augstākajā divīzijā. Šveicieši bija pārāki ar rezultātu 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).
Spēles 12. minūtē Kimi Kerblers realizēja vairākumu, un pāris minūtes vēlāk 2:0 panāca Jamiro Rēbers. Otrā perioda pirmajās septiņās minūtēs Kerblers un Ludvigs Džonsons nogādāja vēl pa divām ripām Vācijas izlases vārtos. Kristians Kiršs Šveices izlases vārtos atvairīja visus 20 metienus, kamēr viņa komandas biedri pa Vācijas vārtiem meta 47 reizes.
A grupā, pirmajām četrām komandām aizvadot pa trīs spēlēm, Zviedrijai un ASV ir pa deviņiem punktiem, Slovākijai un Šveicei - pa trīs. Vācija četros mačos pie punktiem netika.
B grupā ar astoņiem punktiem trīs spēlēs pirmajā pozīcijā atrodas kanādieši, kam ar septiņiem punktiem seko Somija, pieci punkti ir Čehijai, četri punkti trīs mačos ir Latvijas hokejistiem, bet bez punktiem četros dueļos ir palikuši dāņi.
Četras labākās katras grupas komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvējas aizvadīs spēli par vietas saglabāšanu spēcīgākajā divīzijā. Nākamgad elites grupā atgriezīsies Norvēģijas juniori. Gatavojoties turnīram, Latvijas juniori Minesotā aizvadīja divas pārbaudes spēles, ar 2:3 zaudējot Čehijas U-20 izlasei un ar 1:3 atzīstot Slovākijas vienaudžu pārākumu.
Latvijas U-20 izlase spēcīgākajā divīzijā spēlēs piekto gadu pēc kārtas. Trijos no iepriekšējiem četriem turnīriem latvieši iekļuva ceturtdaļfinālā, bet reizi (2023. gadā) spēlēja par vietas saglabāšanu elitē. Iepriekšējā turnīrā Latvijas U-20 izlase ceturtdaļfinālā ar 2:3 piekāpās Zviedrijas vienaudžiem.
Latvijas U-20 hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Nils Roberts Mauriņš (Omahas "Lancers", USHL), Mikus Vecvanags (Ņūfaundlendas "Regiment", QMJHL), Ivans Kufterins (Kamlūpsas "Blazers", WHL);
aizsargi - Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Mārtiņš Vītols ("Zemgale"/LBTU), Oskars Nils Briedis ("Lulea", Zviedrija), Rolands Naglis ("Bern", Šveice), Darels Uļjanskis (Flintas "Firebirds", OHL), Krišjānis Sārts (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Krists Retenais, Harijs Cjunskis (abi - Bruksas "Bandits", BCHL);
uzbrucēji - Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL), Kārlis Flugins (Kouvolas "KooKoo", Somija), Kristers Ansons ("Mogo"/RSU), Dmitrijs Diļevka (Bruksas "Bandits", BCHL), Bruno Osmanis ("Bjorkloven", Zviedrija), Markuss Sieradzkis ("Plzen", Čehija), Maksims Pumpiņš ("Poruba", Čehija), Roberts Polis ("Rīgas Hokeja skola"), Rūdolfs Bērzkalns (Maskīgonas "Lumberjacks", USHL), Kristiāns Utnāns (Kenai "Brown Bears", NAHL), Antons Macijevskis (Vatertaunas "Shamrocks", NAHL), Roberts Naudiņš ("Shattuck St.Mary's", USHS), Daniels Serkins ("Bern", Šveice), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL).