Kavai Lenarda karjeras rezultatīvākā spēle sekmē uzvaru pār "Pistons"
Ar 55 gūtiem punktiem svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē izcēlās Kavai Lenards, palīdzot savai komandai Losandželosas "Clippers" pārspēt Austrumu konferences līderi Detroitas "Pistons".
"Clippers" savā laukumā bija pārāki ar 112:99 (33:20, 27:22, 32:27, 20:30), tiekot pie ceturtās uzvaras pēc kārtas. Lenards realizēja 16 no 27 metieniem no spēles un 16 no 17 soda metieniem, aizvadot savas NBA karjeras rezultatīvāko maču. Viņa 55 punkti ir atkārtots kluba rekords līdzās Džeimsam Hārdenam, kurš svētdienas spēlē guva 28 punktus. Tāpat Lenards šajā mačā izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, pārtvēra piecas piespēles un bloķēja trīs metienus, bet Hārdens statistikā ierakstīja arī četras bumbas zem groziem un septiņas rezultatīvas piespēles.
Četras uzvaras pēc kārtas ir "Clippers" šīs sezonas garākā panākumu sērija. "Pistons" rindās 27 punktus guva Keids Kaningems, bet ar 18+14 izcēlās Džeilens Durens.
"Clippers" ar bilanci 10-21 ieņem 13. pozīciju Rietumu konferencē, bet "Pistons", neskatoties uz otro zaudējumu pēc kārtas, ar 24 uzvarām 32 spēlēs ir pirmie Rietumos.
Citā spēlē ar savas NBA karjeras septīto "triple double" svētdien izcēlās Skotijs Bārnss, palīdzot Toronto "Raptors" savā laukumā ar 141:127 (33:29, 32:35, 31:36, 26:22, 19:5) pagarinājumā pieveikt Goldensteitas "Warriors". Bārns guva 23 punktus, izcīnīja 25 bumbas zem groziem, kas ir atkārtots "Raptors" rekords, un atdeva desmit rezultatīvas piespēles. Rezultatīvākais mājinieku rindās ar 27 punktiem bija Imanuels Kviklijs, bet 26 punktus guva Brendons Ingrems. "Warriors" no zaudējuma neglāba Stefena Karija 39 punkti un Dreimonda Grīna 21 punkts.
Vēl vienā mačā Luka Dončičs atzīmējās ar 34 gūtiem punktiem, palīdzot Losandželosas "Lakers" vienībai pārtraukt trīs zaudējumu sēriju. Dončičs 34 punktiem pievienoja piecas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles, 24 punktus guva Lebrons Džeimss, bet 21 - Niks Smits jaunākais. Sakramento "Kings" sastāvā Demārs Derouzens izcēlās ar 22 punktiem, bet 16 punktus un desmit atlēkušās bumbas sakrāja Maksims Reino.
Citā spēlē pie uzvaras savā laukumā tika Vašingtonas "Wizards", kas ar 116:112 (25:27, 35:32, 24:29, 32:24) pieveica Memfisas "Grizzlies". Vašingtonas komandai pirmo reizi sezonā izdevās izcīnīt divas uzvaras pēc kārtas. Mājinieku rindās astoņi spēlētāji izcēlās ar divciparu skaitli gūtajos punktos, bet rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Alekss Sarrs, kura rēķinā arī deviņas atlēkušās bumbas zem groziem un karjeras rekords seši bloķēti metieni. "Grizzlies" sastāvā ar 31 punktu izcēlās Džarens Džeksons jaunākais, bet 21 punktu guva Dža Morants.
Pie uzvaras svētdien tika arī iepriekšējās divas spēles zaudējusī līgas līdere Oklahomasitijas "Thunder", kas savā laukumā ar 129:104 (32:29, 32:33, 38:24, 27:18) pieveica Filadelfijas "76ers". Čempiones "Thunder" rindās svētdienas mačā rezultatīvākais ar 29 punktiem bija Čets Holmgrens, bet 27 punktus guva Šejs Gildžess-Aleksandrs.Filadelfijas komandas sastāvā ar 28 punktiem izcēlās Tairīss Maksijs.