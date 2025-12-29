Ābolam rezultatīva piespēle "Flyers" zaudējumā, Šilovs nodrošina "Penguins" uzvaru
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols svētdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē izcēlās ar rezultatīvu piespēli, bet viņa pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Flyers" viesos ar 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) atzina Sietlas "Kraken" pārākumu, kas izcīnīja ceturto panākumu pēc kārtas. Ābols rezultatīvi piespēlēja komandas vienīgo vārtu autoram Karlam Grundstremam, kurš mačā 59. minūtē panāca 1:3.
Kopumā latviešu uzbrucējs uz ledus bija 13 minūtes un 26 sekundes, kuru laikā izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, pielietoja vienu spēka paņēmienu, bloķēja vienu metienu, uzvarēja piecos no deviņiem iemetieniem un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu. Šosezon Ābols laukumā devies 32 mačos, kuros iekrājis sešus (2+4) punktus. Četrus punktus (1+3) Ābols sakrājis pēdējās četrās spēlēs.
Svētdienas mačā Sietlas kluba rindās ar diviem precīziem metieniem tukšos vārtos izcēlās Ēli Tolvanens, kura kontā arī rezultatīva piespēle, bet vēl pa vārtiem guva Džordans Eberle un Čandlers Stīvensons.
"Flyers" ar 45 punktiem 37 spēlēs Austrumu konferencē ieņem sesto vietu un nākamo maču aizvadīs agrā trešdienas rītā pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar savainotā latviešu uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvēto Vankūveras "Canucks".
Tikmēr Artūrs Šilovs svētdien NHL mačā atvairīja 21 metienu, palīdzot Pitsburgas "Penguins" vienībai izbraukumā ar 7:3 (4:0, 3:2, 0:1) pārspēt Čikāgas "Blackhawks" komandu
Šilovs šajā mačā tika galā ar 21 no 24 metieniem, atvairot 87,5% raidījumu. Šosezon Šilovs laukumā devies 17 spēlēs, kurās izcīnījis sešas uzvaras, bet piedzīvojis tikai piecus zaudējumus pamatlaikā, atvairījis 88,8% metienu, vidēji spēlē vārtos ielaidis 3,17 ripas un ticis pie vienas "sausās" spēles.
Svētdienas mačā ar savu NHL karjeras pirmo "hat trick" uzvarētāju sastāvā izcēlās Džastins Brazo, divus vārtus guva Braiens Rasts, bet pa vieniem Entonijs Manta un Noels Akjari. Trīs rezultatīvas piespēles "Penguins" rindās sakrāja Raiens Šejs. Šilova sargātajos vārtos ripas iemeta Niks Folino, Vaiats Kaizers un Tailers Bertuci.
Pie uzvaras tika arī Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" komanda, kas savā laukumā pēcspēles metienu sērijā ar 5:4 (0:0, 3:0, 1:4, 0:0, 2:0) pieveica Monreālas "Canadiens" vienību, izcīnot ceturto uzvaru pēc kārtas.
Girgensons laukumā bija 14 minūtes un 52 sekundes, no kurām divas minūtes un 44 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs sev atvēlētajā laikā izpildīja divus metienus pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, bloķēja vienu pretinieku raidījumu, zaudēja vienīgajā iemetienā un spēli noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Līdz trešā perioda otrajai minūtei "Lightning" ieguva pārsvaru 4:1, taču laika posmā no 50. līdz 60. minūtei zaudēja trīs vārtus, ļaujot viesiem panākt izlīdzinājumu. Neizšķirtu četras sekundes pirms pamatlaika beigām panāca Jurajs Slafkovskis. Papildlaikā vārti netika gūti, bet uzvarētāju noskaidrošanas metienu sērijā Keidža Golsalvesa un Breidena Pointa trāpīgie metieni nodrošināja "Lightning" uzvaru.
Mājinieku rindās pamatlaikā divus vārtus guva Ņikita Kučerovs, bet pa reizei precīzi bija Niks Pols un Pontuss Holmbergs. "Canadiens" rindās Slafkovskis sakrāja 2+1, bet ar 1+1 izcēlās Ivans Demidovs un Noa Dobsons.
"Lightning" ar 47 punktiem 38 spēlēs ieņem trešo vietu Austrumu konferencē, bet "Canadiens" ir par punktu mazāk un ceturtā pozīcija. Nākamo spēli Girgensona pārstāvētā komanda aizvadīs Vecgada vakarā pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Anaheimas "Ducks" hokejistiem.
Citā spēlē uz rezervistu soliņa palika Elvis Merzļikins, bet viņa pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" savā laukumā ar 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) pārspēja Ņujorkas "Islanders".
Uzvarētāju vārtus sargāja Džets Grīvzs, kurš tika galā ar 24 no 26 pretinieku metieniem un tika atzīts par spēles trešo zvaigzni. Kolumbusas kluba rindās divus vārtus guva Kirils Marčenko, bet pa reizei precīzi meta Ivans Provorovs un Kols Silindžers. "Islanders" sastāvā ar trāpīgiem raidījumiem izcēlās Bo Horvats un Maksims Šabanovs.
"Penguins" ar 41 punktu 37 mačos Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas 12. vietā, bet "Blue Jackets" ar 38 punktiem ir pēdējā, 16. pozīcijā.
Nākamo spēli Šilova pārstāvētā komanda aizvadīs naktī uz trešdienu pēc Latvijas laika, mājās uzņemot Austrumu konferences līderi Karolīnas "Hurricanes", bet "Blue Jackets" naktī uz otrdienu izbraukumā spēlēs ar Otavas "Senators" hokejistiem.