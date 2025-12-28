Kalnu slēpotāja Ģērmane Pasaules kausa sacensībās slalomā izcīna desmito vietu
Latvijas sportiste Dženifera Ģērmane svētdien Austrijā Pasaules kausā kalnu slēpošanā slaloma sacensībās abu braucienu summā izcīnīja desmito vietu.
Pirmo trasi latviete veica ar 22. numuru 79 dalībnieču konkurencē un finišā sasniedza tobrīd 11. labāko rezultātu. No vēlāk startējušajām kalnu slēpotājām viņu vairs neapsteidza neviena.
Otro trasi latviete sāka kā 20. un finišā pēc iepriekš startējušajām sportistēm bija otrā. No nākamajām desmit konkurentēm Ģērmani divu braucienu summā pārspēja astoņas sportistes, bet vēl divas nefinišēja.
Abu braucienu summā uzvaru izcīnīja amerikāniete Mikeila Šifrina, kura pēc pirmā brauciena bija ceturtā, bet otrajā braucienā bija ātrākā, tiekot pie sestās uzvaras pēc kārtas.
Otrā, zaudējot 0,09 sekundes, bija pirmā brauciena līdere šveiciete Kamilla Rasta, bet Albānijas pārstāve Lara Kolturi piekāpās 0,57 sekundes un ierindojās trešajā pozīcijā.
Ģērmane, otrajā trasē sasniedzot 13. labāko laiku, abu braucienu summā atpalika no Šifrinas 4,32 sekundes.
No pirmajā braucienā startējušajām 79 slēpotājām finišēja 40 sportistes.
Savās sezonas pirmajās sacensībās Ģērmane, atgriežoties Pasaules kausā pēc teju gadu ilgas pauzes, Somijā otrajā trasē sasniedza piekto labāko rezultātu un divu braucienu summā izcīnīja 21. vietu. Otrajās Pasaules kausa sacensībās latviete izcīnīja 14. pozīciju, bet pirms nepilnām divām nedēļām bija desmitā, otrajā braucienā dalot piekto vietu ar sacensību uzvarētāju titulēto amerikānieti Mikeilu Šifrinu.
Šosezon visās četrās slaloma sacensībās uzvarējusi Šifrina, kura ar 400 punktiem ir disciplīnas līdere, savukārt Ģērmane, kura nestartēja posmā ASV, ar 54 punktiem ieņem 15. vietu.
2024./2025. gada sezonā Ģērmane Pasaules kausa posmos trīsreiz izcīnīja astoto vietu slalomā, kas ir neatkarīgās Latvijas kalnu slēpošanas rekords. Finālsacensībās latviete ieņēma 14. vietu.
Ģērmane 2024. gada sākumā kļuva arī par pasaules junioru čempioni slalomā.