"Rīgas zeļļi" un "Liepāja" ar pārliecinošām uzvarām sasniedz Latvijas kausa basketbolā ceturtdaļfinālu
"Rīgas zeļļi" svētdien Daugavpilī ar pārliecinošu uzvaru nodrošināja vietu "Užavas" Latvijas kausa basketbolā ceturtdaļfinālu, kurā spēkosies ar "Liepāju".
Rīgas vienība izbraukumā ar 116:63 (22:9, 25:18, 38:18, 31:18) pārspēja "Daugavpils Sporta skolas" komandu.
Starp uzvarētājiem rezultatīvākais ar 28 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām bija Rodijs Mačoha, Uģis Pinete pievienoja 21 punktu, bet vēl 12 punktus un septiņas bumbas zem groziem iekrāja Juris Vītols.
Daugavpils komandā ar 16 punktiem izcēlās Lauris Pļavenieks, kamēr vēl 12 un desmit punktus guva attiecīgi Dmitrijs Jakuševičs un Romans Jakuševičs.
"Rīgas zeļļu" pretiniece ceturtdaļfinālā būs "Liepāja", kas astotdaļfinālā viesos ar 114:63 (27:16, 29:15, 39:17, 19:15) uzvarēja "Salaspils"/"API Mobile".
Liepājnieku panākumu ar 19 punktiem sekmēja Edvards Egle, Kristiāns Feibergs tika pie 18 punktiem un desmit bumbām zem groziem, bet vēl 17 punktus guva Ksavjers Dusels.
Salaspils vienībā ar 17 punktiem izcēlās Norberts Strautiņš, kamēr Toms Ķēdis iekrāja 11 punktus un 13 atlēkušās bumbas.
Jau tagad zināms, ka ceturtdaļfinālā tiksies "Latvijas Universitātes" komanda ar "Rīgas Stradiņa Universitātes"/"VEF Rīga" vienību, kā arī "Ogre" ar "Ventspili".
Pārējos astotdaļfināla pāros tiksies "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" un "Bauska"/"Līdums", kā arī "Rīgas Basketbola skola"/"Rīgas Juniori" (RBS/"Rīgas Juniori") un "VEF Rīga".
Turnīrā piedalās septiņas Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pārstāves, 13 Nacionālās basketbola līgas (NBL) komandas un divas pēc spēka trešās līgas jeb Reģionālās basketbola līgas (RBL) vienības.
Fināls notiks 21. februārī.
Pagājušajā sezonā ceturto gadu pēc kārtas Latvijas kausa izcīņā triumfēja "VEF Rīga", kas finālā ar 96:81 uzvarēja "Ventspils" komandu.
Latvijas kausa izcīņa vīriešu komandām 2021. gadā atsākās pēc 27 gadu pārtraukuma.