Kalnu slēpotāja Ģērmane Pasaules kausa sacensībās kvalificējas slaloma otrajam braucienam
Latvijas sportiste Dženifera Ģērmane svētdien Austrijā Pasaules kausā kalnu slēpošanā slaloma sacensībās pirmajā braucienā ierindojās 11. pozīcijā un kvalificējās otrajam braucienam.
Otrais brauciens sāksies plkst. 18.45 pēc Latvijas laika, sacensības tiešraidē pārraidot kanālam "Eurosport".
Ģērmane pirmo trasi veica ar 22. numuru 79 dalībnieču konkurencē un finišā sasniedza tobrīd 11. labāko rezultātu. No vēlāk startējušajām kalnu slēpotājām viņu vairs neapsteidza neviena.
Pirmajā trasē labāko rezultātu sasniedza šveiciete Kamilla Rasta, kura finišēja 54,70 sekundēs. Latvijas kalnu slēpotāja atpalika no līderes par 2,99 sekundēm.
No pirmajā braucienā startējušajām 79 slēpotājām finišēja 40 sportistes.
Savās sezonas pirmajās sacensībās Ģērmane, atgriežoties Pasaules kausā pēc teju gadu ilgas pauzes, Somijā otrajā trasē sasniedza piekto labāko rezultātu un divu braucienu summā izcīnīja 21. vietu. Otrajās Pasaules kausa sacensībās latviete izcīnīja 14. pozīciju, bet pirms nepilnām divām nedēļām bija desmitā, otrajā braucienā dalot piekto vietu ar sacensību uzvarētāju titulēto amerikānieti Mikeilu Šifrinu.
Šosezon visās četrās slaloma sacensībās uzvarējusi Šifrina, kura ar 400 punktiem ir disciplīnas līdere, savukārt Ģērmane, kura nestartēja posmā ASV, ar 54 punktiem ieņem 15. vietu.
2024./2025. gada sezonā Ģērmane Pasaules kausa posmos trīsreiz izcīnīja astoto vietu slalomā, kas ir neatkarīgās Latvijas kalnu slēpošanas rekords. Finālsacensībās latviete ieņēma 14. vietu.
Ģērmane 2024. gada sākumā kļuva arī par pasaules junioru čempioni slalomā.