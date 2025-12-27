“Rīgas zeļļi” piekāpjas Tartu un zaudē līderpozīciju
"Rīgas zeļļi" sestdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē zaudēja tiešajai konkurentei "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un atstāja pirmo vietu turnīra tabulā.
Aizvadot mājas spēli Rēzeknē, "Rīgas zeļļi" zaudēja ar rezultātu 76:78 (20:17, 21:25, 23:20, 12:16).
Līdz ar neveiksmi, Rīgas komandai pārtrūka 14 uzvaru sērija Latvijas-Igaunijas līgā.
Nedaudz vairāk nekā pusminūti pirms pamatlaika beigām rīdzinieki bija vadībā, taču pēc pretinieku precīziem soda metieniem nerealizēja savu uzbrukumu. Noslēdzošajās sekundēs Džeilenam Pegīsam bija iespējas izraut neizšķirtu, taču viņš pēc otra tīši garām mesta soda metiena divreiz neiemeta bumbu grozā no spēles.
Latvijas komandā ar 18 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un četrām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Frenkijs Fidlers, 14 punktus guva un piecas bumbas pārtvēra Rodijs Mačoha, 11 punkti, septiņas atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles bija Pegīsam, bet pa deviņiem punktiem guva Rolands Šulcs un Roberts Bērziņš.
Pretiniekiem 15 punktus guva un deviņas atlēkušās bumbas izcīnīja Dilans Peinters.
"Rīgas zeļļi" ar 14 uzvarām 16 mačos atkāpušies uz otro vietu, bet Tartu komanda ar 13 uzvarām 14 cīņās atgriezusies līderpozīcijā.
Jau ziņots, ka pirms tam "VEF Rīga" mājās ar rezultātu 105:62 (27:9, 25:19, 29:19, 24:15) pārspēja Keilas "Coolbet" komandu.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".