“VEF Rīga” pārliecinoši pārspēj Keilas “Coolbet” Latvijas-Igaunijas līgā
"VEF Rīga" komanda sestdien svinēja pārliecinošu uzvaru "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē.
Rīdzinieki mājās ar rezultātu 105:62 (27:9, 25:19, 29:19, 24:15) pārspēja Keila "Coolbet" komandu.
"VEF Rīga" komandā Ričards Daniels Vanags atzīmējās ar 16 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām, Kristaps Ķilps un Iļja Sidorovs guva pa 15 punktiem, Zakarijs Porters iemeta 13 punktus, Arnaldo Toro un Jēkabs Niedra guva pa 11 punktiem katrs.
Pretiniekiem 20 punktus guva Ītens Briteins-Votss.
"VEF Rīga" ar 13 uzvarām 16 mačos ieņem trešo vietu, bet "Coolbet" ar divām uzvarām 14 mačos ir pirmspēdējā, 13. pozīcijā.
Vēl sestdien "Rīgas zeļļi" savu mājas spēli ar "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" aizvadīs Rēzeknes olimpiskajā centrā plkst. 18.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".