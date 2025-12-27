Alberts Šmits 12 gados varēja beigt spēlēt hokeju, bet tagad tiek pieskaitīts Latvijas visu laiku lielākajiem talantiem
Talantīgais hokeja aizsargs Alberts Šmits vēlas gaidāmajā U-20 pasaules čempionātā nospēlēt, lai paši Latvijas izlases hokejisti un visa Latvija būtu apmierināti ar komandas sniegumu, un lai pēc spēlēm nebūtu kauns, hokejists izteicās žurnāla "Sporta Avīze" decembra numurā.
U-20 pasaules čempionāts no 26. decembra līdz 5. janvārim risināsies Minesotas štatā ASV. Mūsējie spēlēs apakšgrupā ar Somiju, Čehiju, Kanādu un Dāniju, cenšoties apsteigt vismaz vienu izlasi, lai sasniegtu ceturtdaļfinālu.
Otro gadu pēc kārtas Latvija savā pirmajā mačā tiksies ar Kanādu. Duelis sestdien sāksies plkst. 23.30 pēc Latvijas laikā. Pērn Latvijas junioriem izdevās sagādāt sensāciju, atklāšanas cīņā kanādiešus pieveicot ar 3:2. Pēc tam arī ceturtdaļfinālā izlase spēlēja ļoti cienījami, Zviedrijai piekāpjoties tikai ar 2:3.
“Vēlos nospēlēt labu pasaules čempionātu, lai mēs, pati komanda un visa Latvija būtu apmierināti ar mūsu sniegumu. Lai pēc spēlēm nebūtu kauns!” saka Alberts Šmits. Paredzams, ka aizsargam, kurš vien šomēnes nosvinēja 18. dzimšanas dienu, šajā turnīrā Latvijas izlases rindās būs ļoti liela loma un spēles laiks varētu tuvoties pat 30 minūtēm. Šogad viņš veicis ļoti strauju progresu un šobrīd jau tiek prognozēts, ka nākamā gada Nacionālās hokeja līgas draftā rūjienietis varbūt varētu pat tikt izvēlēts pirmajā pieciniekā.
Decembra "Sporta Avīzē" iespējams plaši iepazīties ar jauno hokejistu. “Neteikšu, ka tobrīd zināju, ka gribu būt hokejists, bet zināju, ka 12 gados nevēlos kovida dēļ beigt spēlēt hokeju, tāpēc nācās kaut ko darīt lietas labā,” Šmits atceras kā savulaik pasauli pārņēmušās pandēmijas laikā devās prom no Valmieras, kur trenējās līdz tam, un laika gaitā nokļuva Somijā.
Sākumā viņš vairākas sezonas spēlējis “Karhu-Kissat” hokeja skolā, bet tur šobrīd vecākā ir U-20 grupas komanda, tāpēc pērn vajadzējis meklēt jaunu organizāciju, lai būtu kur tiekties augstāk. “Piegāju un pajautāju savam trenerim, vai viņš varētu palīdzēt kādu atrast. Pēc tam pats aizsūtīju savu pieteikumu uz Mikeli “Jukurit” e-pastu un tiku izmēģinājuma periodā uz U-18 komandu,” atceras Šmits.
Pagājušās sezonas pirmo pusi rūjienietis pavadīja “Jukurit” U-18 komandā, tad tika uz U-20 komandu, bet pavasarī arī debitēja Somijas augstākajā līgā spēlējošajā galvenajā vienībā. Pagājušajā sezonā viņš tajā aizvadījis 14 spēles, bet šīs sezonas sākums nebija viegls. Pirmajā mačā Šmits pirmoreiz “Liiga” turnīrā nospēlēja vismaz 20 minūšu (20:15), bet nopelnīja arī lietderības koeficientu –3. Otrajā duelī spēles laiks bija 16 minūšu un 33 sekundes, turklāt tika saņemtas četras soda minūtes, kā izciešanas laikā pretinieki guva vienus vārtus. Nākamajās divās cīņās latvietis palika ārpus sastāva, bet atgriešanās mačā laukumā pavadīja vairs tikai 12 minūšu un 12 sekunžu. Pēc tam aizsarga spēles laiks atkal auga, un drīz vien jau viņš aizvadīja cīņu, kurā nospēlēja iespaidīgas 24 minūtes un 24 sekundes jeb precīzi divreiz vairāk nekā pusotru nedēļu pirms tam, arī gūstot pirmos vārtus sezonā. Tas novedis pie tā, ka Šmits kļuvis par komandas pirmās maiņas aizsargu.
“Sezonas sākumā es mocījos un uzticība bija nedaudz mazāka, bet pēc tam treneris ar mani parunāja un kaut kā sanāca atvērties. Viņš teica, lai tik daudz nedomāju, ko un kā, vienkārši eju un spēlēju, daru to, ko ikdienā. Tas man palīdzēja justies brīvāk un atvērties. Tad arī spēle aizgāja un treneris man uzticēja lielāku laiku laukumā,” stāsta Alberts Šmits. “Liiga” turnīrā viņš šosezon aizvadījis 29 spēles, kurās izcēlies ar sešiem vārtiem un sešām rezultatīvām piespēlēm.
Latvijas jaunatnes izlasēs Šmits debiju piedzīvoja ar pāris izsaukumiem uz U-16 komandu, bet oficiālos mačos viņa debija notika šajā pavasarī, dodoties uz U-18 vecuma pasaules čempionātu. Tajā Latvija trešo gadu pēc kārtas sasniedza ceturtdaļfinālu, bet aizsargs ar trim (1+2) punktiem piecās spēlēs bija komandas otrais rezultatīvākais spēlētājs. Viņš atpalika vienīgi no izlases kapteiņa Daniela Serkina, kuram tas bija otrais U-18 čempionāts un kurš arī jau bija piedalījies U-20 meistarsacīkstēs, bet nesen uzbrucējs piedzīvoja debiju Šveices augstākajā līgā.
“Svešā valstī stāvēt un ar izlasi, ar saviem draugiem latviešiem klausīties valsts himnu ir liels gandarījums,” piedzīvoto atminas Alberts Šmits. Šķita, ka nākamais viņa mērķis būs piedalīties gadu mijā gaidāmajā U-20 pasaules čempionātā, tomēr novembrī diezgan negaidīti pirms tā iespraucās debija Latvijas nacionālajā valstsvienībā, rūjienietim dodoties uz Vācijas kausu. Turnīra trešajā spēlē jaunietis arī nopelnīja pirmo punktu. Pirmajos treniņos izlasē viņš bija salikts pārī ar Oskaru Cibuļski, bet turpinājumā pārinieka loma tika uzticēta Kristapam Zīlem.
“Pozitīva pieredze, kaut kas jauns hokeja karjerā un dzīvē, ņemu labāko no tā. Turpmāk jau būšu drošāks, dodoties uz izlasēm,” savu debiju atceras Alberts Šmits, paužot, ka ar partneriem sapraties diezgan sekmīgi. “Ja rodas kļūdas, no tām cenšos mācīties un kļūt labāks.”
Viņš nenoliedz, ka, protams, vēlas februārī ar Latvijas izlasi aizbraukt arī uz Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm, tomēr tik tālu uz priekšu neskatās. “Tagad galvenais fokuss ir uz laiku līdz U-20 čempionātam, pēc tam tas būs uz U-20 čempionātu. Eju soli pa solim.”
Pilnu stāstu par Latvijas jauno hokeja talantu lasiet žurnāla "Sporta Avīze" decembra numurā.