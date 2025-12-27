Latvijas hokejistu pirmā pretiniece Kanāda rezultatīvā mačā pārspēj čehus; mājniece ASV uzvar vāciešus
Kanādas U-20 vīriešu hokeja izlase, kas ir Latvijas pirmā pretiniece pasaules junioru čempionātā, piektdien meistarsacīkstes sāka ar uzvaru pār Čehiju.
ASV notiekošajās meistarsacīkstēs kanādieši pirmajā mačā uzvarēja ar 7:5 (2:1, 1:2, 4:2).
Pirmajās nepilnās septiņās minūtēs komandas guva spēles pirmos trīs vārtus. Arī otrajā periodā komandas guva trīs vārtus.
Vēl nepilnas 14 minūtes pirms pamatlaika beigām rezultāts bija neizšķirts 4:4, taču tad kanādiešus vadībā izvirzīja Tidžs Iginla un vēlāk vadību nostiprināja Ītens Makenzijs. Tomāšs Galvass samazināja kanādiešu pārsvaru, taču vairāk čehi neatspēlējās, turklāt Porters Mārtons raidīja ripu tukšos vārtos.
Kanādai divus vārtus guva Zeins Parehs, pa trīs rezultativitātes punktiem (1+2) iekrāja Makenzijs un Maikls Heidžs, tāpat čehus pārspēja Breidijs Martēns.
Čehiem divus vārtus guva Tomass Poletins, trijos no četriem gūtajiem vārtiem piedalījās Vojteks Čiharžs, bet vēl vienu ripu Kanādas vārtos iemeta Petrs Sikora.
Čehija, kas pērn kanādiešus apturēja ceturtdaļfinālā, bija pārāka metienos pa vārtiem - 33:27.
B apakšgrupā Kanāda ar Latviju tiksies sestdien plkst. 23.30 pēc Latvijas laika. Pirmajā šīs apakšgrupas spēlē Somija ar 6:2 uzvarēja Dāniju.
Tikmēr A apakšgrupā ASV ar 6:3 (3:1, 3:2, 0:0) pārspēja Vāciju.
Amerikāņiem ar diviem gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās Vils Zellers, bet pa reizei pretiniekus pārspēja Vils Horkofs, Čeiss Rīds, Makss Plānts un Kols Eizermans.
Vācijas izlasē vārtus guva Timo Koze, Simons Zaidls un Lenijs Boss.
A grupas pirmajā mačā Zviedrija ar 3:2 uzveica Slovākiju. Sestdien šajā grupā pirmo maču aizvadīs arī Šveice.
Četras labākās katras grupas komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvējas aizvadīs spēli par vietas saglabāšanu spēcīgākajā divīzijā.
Pagājušajā gadā par čempioniem otro gadu pēc kārtas kļuva ASV jaunie hokejisti, kuri finālā ar 4:3 papildlaikā pieveica Somijas U-20 izlasi.