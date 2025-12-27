Zviedrijas juniori nolauž sīkstos slovākus; čempionātu ar uzvaru iesāk arī Somija
Ar uzvarām ASV notiekošo pasaules junioru čempionātu piektdien uzsāka Zviedrijas un Somijas izlases.
Zviedrijas U-20 izlase A grupas mačā ar 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) pieveica Slovākijas vienaudžus.
Vārtus uzvarētājiem guva Antons Frondels, Viktors Ēklunds un Ivars Stēnbergs, bet slovāku rindās precīzi bija Tomāšs Pobežals un Tobiass Tomīks.
Tikmēr B grupas pirmajā spēlē somi ar 6:2 (3:1, 3:0, 0:1) pieveica Dānijas jaunos hokejistus.
Somijas izlasē ar diviem trāpīgiem metieniem izcēlās Rope Vesterinens, bet pa vieniem vārtiem guva Onni Kalto, Olivers Suvanto, Ātoss Koivu un Jūna Sārelainens. Dāņu rindās precīzi bija Viljams Bundgords un Antons Linde.
Sestdien turnīra pirmo spēli aizvadīs arī Latvijas izlase, kas B grupas mačā tiksies ar Kanādas hokejistiem.
A apakšgrupā ielozētas Zviedrija, ASV, Slovākija, Šveice un Vācija, bet latvieši ir B grupā kopā ar Kanādas, Somijas, Dānijas un Čehijas hokejistiem.
Četras labākās katras grupas komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvējas aizvadīs spēli par vietas saglabāšanu spēcīgākajā divīzijā.
Pagājušajā gadā par čempioniem otro gadu pēc kārtas kļuva ASV jaunie hokejisti, kuri finālā ar 4:3 papildlaikā pieveica Somijas U-20 izlasi.