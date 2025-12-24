Bertānam seši punkti "Dubai" uzvarā Eirolīgas spēlē
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns otrdien guva sešus punktus "Dubai" komandas uzvarā ULEB Eirolīgas 18. kārtas mačā.
Citās spēlēs Rolands Šmits un Rodions Kurucs guva attiecīgi piecus un sešus punktus savu komandu zaudējumos, bet Artūrs Žagars nedevās laukumā savas vienības uzvarā.
"Dubai" mājās ar rezultātu 99:92 (31:20, 25:29, 16:22, 27:21) pārspēja Milānas "AX Armani Exchange Olimpia".
Laukumā pavadot 15 minūtes un 23 sekundes, Bertāns realizēja divus no sešiem tālmetieniem un izpildīja vienu neprecīzu divpunktu metienu. Tāpat viņš divreiz pārkāpa noteikumus un izprovocēja vienu piezīmi.
"Dubai" komandā ar 25 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un septiņiem izprovocētiem noteikumu pārkāpumiem izcēlās Dveins Beikons, 19 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles bija Makinlijam Raitam, 17 punktus guva un astoņas atlēkušās bumbas izcīnīja Mfiondu Kabengele, bet 13+7 šajos rādītājos iekrāja Filips Petruševs.
Milāniešiem 15 punktus guva Džošs Nebo, 14 pievienoja Ševons Šīldss, 12 punkti bija Zekam Lidejam, bet 11 punktus guva, kā arī septiņas atlēkušās bumbas izcīnīja un septiņas rezultatīvas piespēles atdeva Marko Guduričs.
Tikmēr Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" viesos ar rezultātu 99:103 (23:24, 18:17, 21:17, 18:22, 12:12, 7:11) otrajā papildlaikā zaudēja Vilērbānas ASVEL.
Šmits 22 minūtēs un 38 sekundēs grozā raidīja vienu no trīs divpunktu metieniem un vienu tālmetienu, izpildīja divus neprecīzus soda metienus, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, pieļāva trīs kļūdas, četrreiz pārkāpa noteikumus un izprovocēja divas piezīmes.
Viesiem Niks Veilers-Babs guva 20 punktus, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas un atdeva astoņas rezultatīvas piespēles. Tāpat 20 punkti bija Aizijam Kordinjē, bet 17 punktus guva un astoņas bumbas zem groziem izcīnīja Vensāns Puarjē.
ASVEL komandā karjeras spēli aizvadīja Bastjēns Votjē, kurš guva 28 punktus, Glins Votsons pievienoja 18 punktus, Tomā Ertels guva 17 punktus, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas un atdeva astoņas rezultatīvas piespēles, bet Mbajem Ndiajē bija 13 punkti, astoņas atlēkušās bumbas un četras pārtvertas bumbas.
Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" viesos ar 81:91 (19:27, 28:31, 18:18, 16:15) zaudēja citai Spānijas vienībai "Valencia".
Latvijas basketbolists spēlēja 17 minūtes un 56 sekundes, kuru laikā realizēja divus no trīs tālmetieniem, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu, trīsreiz kļūdījās, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un tika pie trīs efektivitātes koeficienta punktiem.
"Baskonia" vienībā Jūdžins Omoruji guva 17 punktus, bet Timotijam Luvavu-Kabarro bija 13 punkti.
Valensijas komandā Metjū Kostello guva 18 punktus un izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, Kemeronam Teiloram un Žanam Montero bija pa 16 punktiem, kamēr Branku Badio un Omari Mūrs guva attiecīgi 12 un 11 punktus.
Tikmēr Žagars bija pieteikumā, bet laukumā nedevās spēlē, kurā Stambulas "Fenerbahce" mājās ar 72:71 (17:13, 18:20, 18:19, 19:19) guva virsroku pār "Barcelona" komandu.
"Fenerbahce" komandā pa 16 punktiem guva Telens Takers un Tariks Biberovičs, kurš arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, 15 punkti bija Veidam Boldvinam, bet seši punkti un desmit bumbas zem groziem - Nikolo Melli.
Barseloniešiem 20 punktus guva Kevins Panters, ar 19 piebalsoja Dario Brizela, bet 11 punkti bija Mailsam Norisam.
"Fenerbahce" ar 11 uzvarām 17 spēlēs ir piektā, pārējo latviešu pārstāvētajām komandām aizvadot pa 18 mačiem, "Dubai" ar deviņām uzvarām ir 12., kamēr "Baskonia" un "Anadolu Efes" ar sešām uzvarām ieņem 17. un 18. pozīciju.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".