Vai saražos sniegu? Infrastruktūras problēmas Milānas olimpiskajās spēlēs neaprobežojas tikai ar hokeju
Starptautiskās Slēpošanas federācijas prezidents Johans Eliašs norādījis uz infrastruktūras problēmām Livinjo sniega parkā, kur plānotas snovborda un frīstaila slēpošanas sacensības. Uz kritiku atbildējis pilsētas mērs, kurš uzskata, ka vajadzīgais sniegs sacensību vajadzībām būs saražots.
Pēc pusotra mēneša Milānā un Kortīnā sāksies ziemas olimpiskās spēles. Pirms to sākuma daudz darba ir organizatoriem, jo ne viss notiek pēc plāna. Joprojām celtniecības procesā ir hokeja arēna Milānā, kur jāaizvada hokeja mači ar Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandu hokejistiem. Nesen pabeigta rekonstrukcija Kortīnas renes sporta veidu trasē, un, iespējams, visa infrastruktūra ap trasi nebūs pabeigta laikā.
Tās gan nav vienīgās organizatoru rūpes. Tādas rada arī siltie laikapstākļi un globālās klimata izmaiņas. Kā norādījis Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) prezidents Johans Eliašs, tad, piemēram, Livinjo, kur notiks snovborda un frīstaila slēpošanas sacensības, ir problēmas ar mākslīgā sniega ražošanu. Tas nepieciešams, lai varētu izveidot nepieciešamos tramplīnus trasē un daudz ko citu, turklāt arī mākslīgā sniega tehnikas sistēmai bija atsevišķas problēmas (20 miljonu eiro vērtais rezervuārs, no kura piegādā ūdeni sniega rašanai, pabeidza tikai šī gada novembrī), kuras ne tik ātri izdevās novērst.
"Tagad zinām, ka sniega radīšanas sistēma strādā, taču mums ir cita problēma un tā ir siltie laikapstākļi. Tas nozīmē, ka mākslīgo sniegu var ražot tikai naktī, bet ne dienas laikā. Tas nozīmē, ka vajadzīgā ražošanas kapacitāte nevar tikt sasniegta. Ja tās būtu Pasaules kausa vai pasaules čempionāta sacensības, mums būtu plāns B, C un D. Mēs nesāktu ražot sniegu tik vēlu, tāpat mēs to pievestu klāt no citurienes."
FIS prezidents uzskata, ka problēmas mākslīgā sniega radīšanas infrastruktūrā radušās Itālijas valdības nepiešķirtā finansējuma dēļ. "Šobrīd ir ļoti svarīgi, lai visi pieliek savu roku tam, lai uz spēlēm viss būtu gatavs. Zinām, ka tādā vai citādā veidā tas arī notiks. No kvalitātes viedokļa būtu zīmīgi uzsvērt, ka finansējuma trūkums nekļūst par iemeslu, kas liegs nodrošināt pašu labāko divas ar pusi nedēļas februārī," turpināja sporta funkcionārs.
Eliaša bažas centās slāpēt Livinjo mērs Remo Galli. "Jā, mums bija nepieciešams veikt remontdarbus rezervuārā, taču tie tika veikti pēc noteiktā termiņa. Visas sniega ražošanas iekārtas ir strādājušas pēdējos dažus vakarus. Nākamajās dienās gaisa temperatūra samazināsies līdz pat -20 grādiem, tā kā es neesmu ļoti nobažījies. Mums būs viss nepieciešamais sniegs olimpiskajām spēlēm. Turklāt, pat vairāk nekā nepieciešams," pārliecināts bija pilsētas mērs.
Ziemassvētku brīvdienas šajā reģionā tiešām nebūs tās siltākās - dienā gaisa temperatūra nebūs siltāka par -6 grādiem pēc Celsija, bet naktīs par sasniegt pat -14. Tas var nākt par labu sniega ražošanai, kas tādējādi var palielināt kapacitāti un, iespējams, saražot tik daudz sniega cik nepieciešams olimpisko spēļu vajadzībām.
Livinjo notiekošajās sacensībās sadalīs veselus 26 olimpisko spēļu medaļu komplektus. Sacensības snovbordā plānotas no 5. līdz 18. februārim, bet frīstaila slēpošanā no 7. līdz 21. februārim. Tas nozīmē, ka Livinjo sacensības plānotas katru dienu olimpisko spēļu laikā.
Itālija gatavojas 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm
