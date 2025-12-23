Ābols ar karjeras spēli kaldina “Flyers” uzvaru pār “Canucks”, punkts arī Girgensonam
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē izcēlās ar divām rezultatīvām piespēlēm un palīdzēja Filadelfijas "Flyers" izcīnīt uzvaru.
"Flyers" mājās ar 5:2 (0:0, 1:0, 4:2) pārspēja Vankūveras "Canucks", kuru pārstāvošais Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers savainojuma dēļ nespēlēja.
Ābols otrā perioda 14. minūtē ar rezultatīvu piespēli piedalījās pirmo vārtu gūšanā, Ņikitam Grebjonkinam panākot 1:0 "Flyers" labā, bet mača 46. minūtē latviešu uzbrucējam ieskaitīta rezultatīva piespēle arī Karla Grundstrema gūtajos vārtos. Ābolam šī bija pirmā spēle NHL ar vismaz diviem rezultativitātes punktiem, un viņš tika atzīts par spēles otro zvaigzni.
Latviešu uzbrucējs laukumā pavadīja 14 minūtes un septiņas sekundes, no kurām minūti un 30 sekundes spēlēja mazākumā. Sev atvēlētajā laikā viņš izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, pielietoja vienu spēka paņēmienu, bloķēja divus metienus, uzvarēja trijos no astoņiem iemetieniem un nopelnīja dalītu labāko lietderības koeficientu +2.
Šosezon 30 spēlēs Ābols ticis pie pieciem (2+3) punktiem, bet kopumā otro sezonu NHL spēlējošais latvietis pasaules spēcīgākajā līgā 52 spēlēs sakrājis desmit (4+6) punktus.
"Flyers" rindās vārtus pirmdienas mačā guva arī Kristians Dvoraks, Matvejs Mičkovs un Ouens Tipets, bet "Canucks" sastāvā precīzi bija Drū O'Konors un Makss Sasons. "Canucks" latviešu uzbrucējs Bļugers šosezon traumu dēļ piedalījies tikai divās NHL spēlēs, kurās izcēlies ar vienu vārtu guvumu. Pēdējo reizi laukumā 31 gadu vecais uzbrucējs devās oktobra vidū.
Pēc uzvaras "Flyers" ar 43 punktiem 35 spēlēs Austrumu konferencē pakāpās uz trešo vietu, kamēr "Canucks" ar 33 punktiem 36 spēlēs Rietumu konferencē ieņem 15. pozīciju. Ābola pārstāvētā komanda nākamo maču aizvadīs agrā trešdienas rītā pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Čikāgas "Blackhawks", bet "Canucks" nākamā spēle būs svētdienas rītā savā laukumā pret Sanhosē "Sharks".
Citā spēlē Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons otrdien Nacionālās hokeja līgas mačā izcēlās ar rezultatīvu piespēli un palīdzēja Tampabejas "Lightning" izcīnīt uzvaru. "Lightning" mājās ar rezultātu 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) uzvarēja Sentluisas "Blues".
Girgensons mača 21. sekundē uzbrukuma zonā piespēlēja Darenam Redišam, kura metienu vārtu priekšā pielaboja Pontuss Holmberjs. Latviešu uzbrucējs uz ledus pavadīja 13 minūtes un 22 sekundes, no kurām 29 sekundes spēlēja mazākumā. Viņš vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu, nopelnīja divu minūšu noraidījumu un dalītu labāko lietderības koeficientu +2.
Šosezon Girgensons 29 mačos izcēlies ar septiņiem (5+2) punktiem, desmit soda minūtēm un neitrālu lietderības koeficientu, bet kopumā NHL viņa kontā 799 spēles, 201 (96+105) punkts, 249 soda minūtes un negatīvs lietderības koeficients -73.
Pirmdienas spēlē "Lightning" rindās vārtus guva arī Redišs, kura rēķinā arī divas rezultatīvas piespēles, Olivers Bjorkstrands un Entonijs Sirelli, bet "Blues" vienīgos vārtus guva Džastins Folks.
"Lightning" ar 43 punktiem 36 spēlēs Austrumu konferencē ieņem piekto vietu un nākamo spēli aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar latviešu aizsarga Uvja Balinska pārstāvēto pēdējo divu gadu čempioni Floridas "Panthers".