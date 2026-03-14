Neparastie produkti, kurus iespējams ēdīsim pēc 15 gadiem - 3D printēta šokolāde un laboratorijā audzēta pīļu aknu pastēte
Lielbritānijas eksperti norāda, ka laboratorijā audzēta pīļu aknu pastēte, ēdamie kukaiņi un ar 3D printera palīdzību izgatavota šokolāde ir tikai daži no pārtikas produktiem, kas, visticamāk, nonāks plašākas sabiedrības rīcībā nākamo 15 gadu laikā.
Lielbritānijas Pārtikas standartu aģentūras (FSA) un Skotijas pārtikas standartu aģentūras (FSS) jaunākajā ziņojumā izceļ inovatīvās pārtikas tehnoloģijas, kas, visticamāk, līdz 2035. gadam mainīs Lielbritānijas iedzīvotāju ēšanas paradumus, kā arī pasākumus, kas tiek veikti, lai nodrošinātu, ka šī tehnoloģija ir droša, norāda "Tag 24".
Tiek ziņots, ka no laboratorijā audzētiem dzīvnieku un augu šūnu produktiem tiks piedāvāti tādi izstrādājumi kā steiks, vistas un pīles aknu pastēte. Tiek norādīts, ka divi produkti jau šobrīd ir pārbaudīti, lai pārliecinātos, ka tos var ēst.
Vēl tiks piedāvāti arī ēdamie kukaiņi, vai nu veseli, vai pulverizēti.
Ziņojumā tika apskatītas arī "galvenokārt konceptuālas inovācijas", piemēram, 3D drukāti pārtikas produkti. Speciālā tehnoloģija ļautu ražotājiem izgatavot pārtikas produktus, piemēram, šokolādi vai kartupeļu biezeni, no ēdamajām sastāvdaļām, kas tiek uzklātas ar printeri. Tirgū šādi produkti varētu nonākt tikai pēc pieciem vai pat 10 gadiem. Tomēr šāda tehnoloģija varētu palīdzēt radīt personalizētus pārtikas produktus, piemēram, cilvēkiem, kuriem medicīnisku iemeslu dēļ ir grūtības norīt, norāda eksperti.
FSA pārstāvis norādīja, ka būs nepieciešams stingri sekot līdzi, lai šie inovatīvie produkti atbilstu visiem drošības standartiem, ņemot vērā iespējamās alerģiskas reakcijas, kā arī nodrošinot, ka, piemēram, laboratorijā audzētajā produktā, kas aizstāj gaļu, ir visas nepieciešamās uzturvielas, ko patērētājs sagaida no gaļas.