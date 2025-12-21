Artūra Kuruca tālmetieni kaldina “Rio Breogan” panākumu Spānijā
Latvijas basketbolists Artūrs Kurucs svētdien Spānijas augstākās līgas (ACB) spēlē izcēlās ar 11 punktiem, viņa pārstāvētajai Lugo "Rio Breogan" izcīnot panākumu.
"Rio Breogan" mājās ar 100:99 (21:23, 24:24, 26:22, 29:30) uzvarēja "Bilbao".
Kurucs spēlēja 27 minūtes un 42 sekundes un realizēja vienu no diviem divu punktu metieniem un trīs no pieciem tālmetieniem. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, divas piezīmes un divi izprovocēti sodi, iekrājot +/- rādītāju +2 un efektivitātes koeficientu 13.
Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Fransisko Alonso, kamēr starp viesiem ar 20 punktiem izcēlās Daruns Hiliards.
Citā mačā Vitorijas "Baskonia", kurai slimības dēļ nevarēja palīdzēt Rodions Kurucs, viesos ar 93:90 (23:25, 20:26, 22:25, 28:14) pārspēja Malagas "Unicaja". Līdz ar spēles beigu sirēnu Vitorijas komandai uzvaru atnesa Markuss Hovards, gūstot trīs punktus.
Sestdien Mārcis Šteinbergs guva 17 punktus, atkārtojot savu rezultativitātes rekordu Spānijas čempionātā, un sekmēja Manrezas "Baxi" uzvaru, Manrezas komandai viesos ar rezultātu 102:100 papildlaikā pārspējot Burgosas "San Pablo".
Vēl Kristera Zorika "Lleida" mājās ar 81:88 zaudēja Madrides "Real", kuras rindās šosezon spēlējis Gunārs Grīnvalds.
"Real" ar desmit uzvarām 11 spēlēs ieņem pirmo vietu, Sito Alonso vadītā Mursijas UCAM ar bilanci 8-2 ir trešā, "Baskonia" ar piecām uzvarām desmit cīņās ir astotā, "Rio Breogan" ar piecām uzvarām 11 mačos ir desmitā, pa četrām uzvarām 11 mačos guvušas "Lleida" un "Baxi", ierindojoties attiecīgi 13. un 14. pozīcijā.
Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".