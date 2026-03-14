Viņa bija visur, bet tad pēkšņi pazuda: kas patiesībā notika ar “Grejas anatomijas” zvaigzni Ketrīnu Heiglu?
Savulaik aktrise Ketrīna Heigla bija viena no spožākajām Holivudas zvaigznēm — romantisko komēdiju favorīte, seriālu seja un aktrise, par kuru runāja teju visi. Taču tikpat strauji, kā viņa uzkāpa slavas virsotnē, viņa arī pazuda no lielo projektu aprites. Kas īsti notika un kur pazuda viena no savulaik pieprasītākajām aktrisēm?
Vairākus gadus Ketrīna Heigla Holivudā šķita neapturama. Pēc izlaušanās ar lomu populārajā medicīnas seriālā “Grejas anatomija” un kļūšanas par romantisko komēdiju favorīti aktrise ātri nonāca A līmeņa zvaigžņu vidū. Tomēr šis uzrāviens neturpinājās ilgi. Dažādu skandālu, industrijas baumu un skaļus virsrakstus raisošu komentāru dēļ pamazām mainījās tas, kā viņu uztvēra Holivudā. Šodien Heigla dzīvo tālu no uzmanības centra, liekot faniem domāt, vai viņas karjeras piebremzēšana tiešām bija pašas izvēle vai tomēr reputācijas sekas, no kurām viņai tā arī neizdevās atbrīvoties.
Ketrīnas Heiglas straujais kāpums Holivudā sākās pēc tam, kad 2005. gadā viņa ieguva dakteres Izijas Stīvensas lomu seriālā “Grejas anatomija”. Šī loma viņai atnesa plašu atpazīstamību un galu galā arī “Emmy” balvu 2007. gadā, nostiprinot viņu starp visvairāk apspriestajām televīzijas zvaigznēm. Apmēram tajā pašā laikā viņa kļuva arī par nozīmīgu kino kases veiksmes garantu, filmējoties romantiskajās komēdijās, piemēram, Džada Apatova režisētajā filmā “Pēkšņi stāvoklī”.
Kādu laiku šķita, ka Heigla ir gatava dominēt gan televīzijā, gan kino. Taču aktrises tēls sāka mainīties pēc vairākiem publiskiem izteikumiem, kas radīja spriedzi Holivudas aprindās.
“Viņa sāka karjeru ļoti agri un bija visu mīlule un nākamā lielā zvaigzne, taču veids, kā viņa izturējās pret saviem kolēģiem seriālā “Grejas anatomija” un 2007. gada filmā “Pēkšņi stāvoklī”, bija labi dokumentēts,” sacīja kāds avots.
Kritiķi sāka viņu raksturot kā “sarežģītu”, un šī birka viņai sekoja gadiem ilgi. Saskaņā ar avota teikto, stāsts par viņas uzvedību kļuva par kaut ko tādu, no kā bija grūti izbēgt. “Kā mēs visi zinām, Ketrīna tika izstumta no Holivudas par to, ka bija sarežģīta,” apgalvoja avots, norādot, ka šī reputācija saglabājās vēl ilgi pēc sākotnējiem skandāliem.
Viens no pirmajiem skandāliem notika pašā Ketrīnas Heiglas panākumu virsotnē seriālā “Grejas anatomija”. 2008. gadā aktrise atteicās no savas izvirzīšanas “Emmy” balvai, lai gan iepriekš par šo lomu jau bija uzvarējusi.
Viņa skaidroja, ka konkrētajā sezonā viņai neesot dots tāds materiāls, kas būtu pelnījis “Emmy” nomināciju. Daudzi šo paziņojumu uztvēra kā kritiku seriāla radošajai komandai, tostarp tā veidotājai Šondai Raimsai. Šis brīdis ātri vien kļuva par vienu no visvairāk apspriestajiem skandāliem, kas saistīti ar aktrisi. Vēlāk Heigla atzina, ka situāciju varēja risināt citādi, un teica, ka privāti atvainojusies.
Tomēr spriedze turpināja pieaugt, kad viņa vēlāk piedalījās vēlu vakara sarunu šovā, kur seriāla garo filmēšanas grafiku raksturoja kā nežēlīgu un ļaunu.
Atskatoties atpakaļ, Heigla atzina, ka nožēlo, kā šis komentārs izskanēja, un teica, ka viņai bija kauns par to, cik “čīkstoši tas izklausījās”.
Televīzija nebija vienīgā vieta, kur Heiglai sekoja skandāli. Arī viņas komentāri par filmu “Pēkšņi stāvoklī”, kas palīdzēja paplašināt viņas kino karjeru, izraisīja kritiku. Intervijā žurnālam “Vanity Fair” 47 gadus vecā aktrise filmu raksturoja kā “nedaudz seksistisku”, skaidrojot, ka tajā sievietes attēlotas kā “rūgtas, bez humora izjūtas un saspringtas”.
Šie izteikumi radīja spriedzi ar viņas kolēģi Setu Rogenu, kurš vēlāk to komentēja sarunā ar Hovardu Sternu. Rogens teica, ka juties tā, it kā viņa uzticība būtu “nodota”, un tas pārsteidza daudzus fanus, jo filma bija viens no lielākajiem Heiglas karjeras hitiem.
Tajā pašā laikā parādījās ziņas, ka aktrise seriāla “Grejas anatomija” sestās sezonas laikā neesot ieradusies filmēšanas laukumā, lai uzņemtu sērijas. Heigla šos apgalvojumus noraidīja, skaidrojot, ka pēc meitas adopcijas atradusies ģimenes atvaļinājumā un gaidījusi, kad producēšanas komanda aicinās viņu atgriezties darbā. Galu galā viņa un Raimsa panāca vienošanos, kas ļāva aktrisei seriālu pamest ātrāk, tādējādi viņas laiks šajā projektā beidzās 2010. gadā.
Pieaugot šādam stāstījumam par viņas karjeru, Ketrīna Heigla sāka publiski runāt par birku, kas viņai sekoja gadiem. “Varbūt es pateicu pāris lietas, kas jums nepatika, bet tad tas pārauga “viņa ir nepateicīga”, pēc tam — “viņa ir sarežģīta”, un pēc tam — “viņa ir neprofesionāla”,” viņa sacīja.
Heigla arī apšaubīja, ko cilvēki patiesībā domā, kādu nosaucot par sarežģītu. “Kāda ir jūsu definīcija vārdam “sarežģīts”? Cilvēks ar viedokli, kas jums nepatīk? Tagad man ir 42 gadi, un tas mani, pie velna, kaitina.”
Neraugoties uz reputācijas problēmām, aktrise turpināja strādāt televīzijā, tostarp seriālos “Suits” un “Firefly Lane” platformā “Netflix”.
Pēdējos gados Heigla ir attālinājusies no Holivudas spožuma un izveidojusi mierīgāku dzīvi kopā ar vīru, mūziķi Džošu Kelliju, un viņu trim bērniem lielā rančo Jūtā.
Nesen viņas parādīšanās labdarības pasākumā Mar-a-Lago izraisīja spekulācijas par viņas politiskajiem uzskatiem — tēmu, no kuras viņa publiski lielākoties izvairījusies. Kāds avots apgalvoja, ka aktrise piesardzīgi izvairās iesaistīties politiskās debatēs, jo tas varētu ietekmēt to, kā viņu uztver Holivudā. “Iemesls, kāpēc Ketrīna izvairās runāt par politiku, ir tas, ka viņa jau tā ir daudzu Holivudā melnajā sarakstā. Ja viņa situācijā iesaistītu politiku, viņa neizbēgami sevi vēl vairāk atsvešinātu,” teica avots.
Tas pats avots pieļāva, ka atgūt savu vietu Holivudā Heiglai varētu būt grūti. Viņš teica: “Šķiet, Ketrīna joprojām nespēj pilnībā atbrīvoties no tās attieksmes, ar kādu viņa ienāca Holivudā laikā, kad bija pasaules virsotnē. Šobrīd tas ir ļoti grūts ceļš augšup. Ja viņai dotu vēl vienu iespēju, viņa ar prieku darītu visu nepieciešamo, lai atgrieztos, taču tas drīz nenotiks, jo pārāk daudziem cilvēkiem viņa nepatīk.”