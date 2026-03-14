Naftas cenas turpina pieaugt
Akciju cenas pasaules biržās piektdien kritās, bet naftas cenas pieauga, turpinoties jēlnaftas piegāžu traucējumiem Tuvo Austrumu kara laikā.
Bruņotajam konfliktam turpinoties, investori bažījas par ilgstošu krīzi, kas var uzkurināt inflāciju un kaitēt globālajai ekonomikai.
"Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā piektdien pieauga par 2,7% līdz 103,14 dolāriem par barelu, bet kopš kara sākuma ir pieaugusi par vairāk nekā 42%.
ASV un Izraēlas 28. februārī sāktie triecieni Irānai izvērsās par Tuvo Austrumu karu, izraisot degvielas cenu kāpumu, jo Irāna ir praktiski apturējusi tirdzniecību caur Hormuza šaurumu.
"Jēlnafta turpina diktēt tirgu virzienu, kamēr mēs virzāmies uz nestabilas nedēļas beigām," sacīja "Forex.com" tirgus analītiķis Favads Razakzada. "Spiediens saglabājas, jo nav redzamas beigas Tuvo Austrumu konfliktā," viņš piebilda.
Nākamnedēļ ir gaidāmas septiņu centrālo banku sanāksmes, lai apspriestu procentlikmes. Domājams, ka centrālās bankas nemainīs procentlikmes vai pat paaugstinās tās, lai iegrožotu inflāciju.
ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien kritās par 0,3% līdz 46 558,47 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,6% līdz 6632,19 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,9% līdz 22 105,36 punktiem.
Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien kritās par 0,4% līdz 10 261,15 punktiem, Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 0,9% līdz 7911,53 punktiem, bet Frankfurtes biržas indekss DAX samazinājās par 0,6% līdz 23 447,29 punktiem.
Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien pieauga par 3,1% līdz 98,71 ASV dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 2,7% līdz 103,14 dolāriem par barelu.
Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena piektdien kritās par 1,5% līdz 50,12 eiro par megavatstundu.
Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien kritās no 1,1514 līdz 1,1416 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3346 līdz 1,3223 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 159,39 līdz 159,74 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu palielinājās no 86,27 līdz 86,33 pensiem par eiro.