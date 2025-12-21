“Rīgas zeļļi” turpina uzvaru sēriju, LIBL derbijā pārspējot “VEF Rīga”
"Rīgas zeļļi" svētdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) mačā izcīnīja 14. panākumu pēc kārtas.
"Rīgas zeļļi" savā laukumā ar 80:77 (26:24, 14:15, 23:20, 17:18) pārspēja "VEF Rīga".
Mājinieku uzvaru ar 20 punktiem sekmēja Frenkijs Filders, Rodijs Mačoha iekrāja 17 punktus un desmit bumbas zem groziem, bet pa desmit punktiem guva Rolands Šulcs un Jānis Bērziņš.
"VEF Rīga" rindās rezultatīvākais ar 30 punktiem bija Kristaps Ķilps, Arnaldo Toro izcēlās ar 14 punktiem un 20 atlēkušajām bumbām, kamēr 13 punktus guva Zahirs Porters.
Pēdējā minūtē pēc abu komandu nesekmīgiem uzbrukumiem septiņas sekundes līdz pamatlaika beigām pie diviem soda metieniem tika Fidlers, kurš meta garām abus, un "vefiešu" uzbrukumu ar precīzu tālmetienu noslēdza Andževs, samazinot mājinieku pārsvaru līdz +2.
Turpinājumā vēlreiz uz soda metienu līnijas stājās Fidlers, un šoreiz viņš vienu no diviem metieniem realizēja, mājiniekiem nosargājot uzvaru.
Sezonas pirmajā spēlē "Rīgas zeļļi" novembra sākumā uzvarēja ar 97:88.
Abas ir ciešas konkurentes turnīra galvgalī - "Rīgas zeļļi" ar 14 uzvarām 15 mačos ir vicelīderi aiz 12 spēlēs 12 uzvaras svinējušās Tartu komandas, bet "VEF Rīga" ar 12 uzvarām 15 dueļos ir trešā.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".