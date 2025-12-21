Latvieši NHL: Merzļikins, Balinskis un Šilovs cieš zaudējumus; Girgensona "Lightning" izcīna uzvaru
Latvijas hokejista Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē ar 6:4 (0:3, 3:0, 3:1) pārspēja Karolīnas "Hurricanes".
Merzļikina Kolumbusas "Blue Jackets" piekāpjas Anaheimas "Ducks"
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins sestdien NHL spēlē atvairīja 24 metienus, viņa pārstāvētajai Kolumbusas "Blue Jackets" ar 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) piekpājoties Anaheimas "Ducks". Merzļikins tika galā ar 24 no 28 pretinieku metieniem, atvairot 85,7% raidījumu. Laukuma saimnieki guva uzvaru nesošos vārtus trīs ar pusi minūtes līdz pamatlaika beigām, kad Latvijas vārtsargu pārspēja Pāvels Mintjukovs. "Ducks" labā vēl vārtus guva Meisons Maktevišs, Džeikobs Truba un Mikaels Granlunds, bet "Blue Jackets" rindās ar precīziem metieniem izcēlās Dmitrijs Voroņkovs, Meisons Maršments un Zeks Verenskis. "Blue Jackets" ar 34 punktiem 35 spēlēs Austrumu konferencē ieņem pēdējo vietu 16 komandu konkurencē, kamēr "Ducks" ar 44 punktiem 36 mačos Rietumu konferencē atrodas ceturtajā pozīcijā.
Girgensona "Lightning" pārspēj Karolīnas "Hurricanes"
Citā spēlē Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" mājās ar 6:4 (0:3, 3:0, 3:1) pārspēja Karolīnas "Hurricanes". Girgensons spēlēja 13 minūtes un 44 sekundes, kuru laikā nopelnīja divu minūšu noraidījumu, vienu reizi meta pa vārtiem, izpildīja trīs spēka paņēmienus un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1. "Lightning" ar 41 punktu 35 mačos Austrumu konferencē ieņem septīto vietu, bet "Hurricanes" ar 47 punktiem ir līdervienība.
Balinska "Panthers" piekāpjas Sentluisas "Blues"
Vēl Uvis Balinskis un Floridas "Panthers" mājās ar 2:6 (0:1, 2:2, 0:3) atzina Sentluisas "Blues" pārākumu. Latvijas aizsargs uz ledus bija 12 minūtes un 59 sekundes un tika pie divu minūšu noraidījuma, izpildīja vienu spēka paņēmienu un noslēdza maču ar neitrālu lietderības koeficientu. "Panthers" ar 40 punktiem 35 spēlēs Austrumu konferencē ierindojas desmitajā pozīcijā, kamēr "Blues" ar 36 punktiem 37 mačos atrodas desmitajā vietā Rietumu konferences turnīra tabulā.
Monreālas "Canadiens" sagrauj Šilova "Penguins"
Latvijas vārtsargam Artūram Šilovam paliekot uz rezervistu soliņa, Pitsburgas "Penguins" viesos ar 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) zaudēja Monreālas "Canadiens". "Penguins" ar 37 punktiem 34 cīņās Austrumu konferencē ir 13. vietā, kamēr "Canadiens" ar 42 punktiem 35 mačos ieņem ceturto pozīciju.