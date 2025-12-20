Bendikai neveiksme ugunslīnijā un izstāšanās iedzīšanā
Latvijas biatloniste Baiba Bendika sestdien Francijā Pasaules kausa trešā posma desmit kilometru iedzīšanā izstājās pēc neveiksmīgas trešās šaušanas, kamēr uzvaru svinēja francūziete Lu Žanmono.
Iedzīšanu pirmā sāka sprinta uzvarētāja zviedriete Hanna Ēberja, bet Bendika trasē devās vienu minūti un 12 sekundes vēlāk ar 27. numuru. Pirmajā šaušanā guļus viņa neaizvēra vienu mērķi un atkāpās uz 35. vietu, bet otrajā pēc diviem soda apļiem trasē atgriezās 50. pozīcijā.
Pirmajā šaušanā stāvus latviete kļūdījās visos piecos šāvienos un izstājās.
Sprintā otro vietu guvusī Žanmono neaizvēra vienu mērķi tikai pēdējā ugunslīnijā un finišēja 27 minūtēs un 58,8 sekundēs. Otrā finišēja precīzi šāvusī somiete Sūvi Minkinena, kura atpalika 30,2 sekundes un pakāpās par četrām vietām, bet trešo vietu guvusī itāliete Doroteja Vīrere mēroja vienu soda apli un zaudēja vēl 2,5 sekundes.
Sprinta uzvarētāja Ēberja neaizvēra četrus mērķus un samierinājās ar septīto vietu.
Iedzīšanai bija kvalificējusies arī Estere Volfa, kura sprintā bija 58. vietā, taču sestdien viņa nestartēja un tā vietā devās uz treniņnometni.
Renārs Birkentāls un Andrejs Rastorgujevs 12,5 kilometrus garajā distancē dosies plkst. 15.45.
Svētdien paredzētas sacensības ar kopēju startu, taču, balstoties uz sniegumu šajā un iepriekšējos posmos, neviena no Latvijas biatlonistiem nav pat tuvāko rezervistu sarakstā.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Pēc jaunā gada notiks Pasaules kausa sacensības Vācijas trasēs Oberhofā un Rūpoldingā, kā arī Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.