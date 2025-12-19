Janga atgriešanās spēlē "Hawks" bez Porziņģa piekāpjas "Hornets"; Dončičam varens "triple double"
Zaudējumu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē ceturtdien bez Kristapa Porziņģa sastāvā piedzīvoja Atlantas "Hawks", kas viesos piekāpās Šarlotas "Hornets" vienībai.
"Hornets" mājās uzvarēja ar 133:126 (37:32, 43:37, 27:26, 26:31), tikai otro reizi sezonā izcīnot otro panākumu pēc kārtas.
"Hawks" sastāvā pēc ceļgala traumas sadziedēšanas laukumā atgriezās aizsargs Trejs Jangs, kurš laukumā pavadīja 20 minūtes, guva astoņus punktus un atdeva desmit rezultatīvas piespēles. Atgriešanās mačā viens no Atlantas vienības līderiem aizmeta garām grozam visus piecus tālmetienus, bet realizēja visus trīs divpunktu metienus un abus soda metienus. "Hawks" zaudējumu piedzīvoja, neskatoties uz Džeilena Džonsona lielisko spēli, kurš ar 43+11 un deviņām rezultatīvām piespēlēm bija tuvu "triple double". Savukārt 28 punktus guva Nikeils Aleksandrs-Volkers. Mājinieku sastāvā ar 28 punktiem katrs izcēlās Kons Knepels un Lamelo Bols, kura rēķinā arī 13 rezultatīvas piespēles, bet 26 punktus pievienoja Brendons Millers.
Porziņģis veselības problēmu dēļ nespēlēs vēl vismaz divas nedēļas. Latvietis nav piedalījies deviņās no pēdējām desmit Atlantas "Hawks" spēlēm. "Hawks" ar 15 uzvarām 28 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē, kamēr "Hornets" ar deviņām uzvarām 27 mačos ir trīs pozīcijas zemāk.
Nākamo spēli Atlantas komanda aizvadīs naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Sanantonio "Spurs" komandu, kas ar bilanci 19-7 ieņem ceturto vietu Rietumu konferencē.
Slovēņu zvaigzne Luka Dončičs izcēlās ar iespaidīgu "triple double", sekmējot Losandželosas "Lakers" vienības uzvaru viesos pār Jūtas "Jazz" komandu. Dončičs guva 45 punktus, atdeva 14 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, liekot mājiniekiem "Jazz" kapitulēt ar 135:143 (41:32, 37:41, 28:29, 29:41). Dončičam šis bija trešais "triple double" šosezon un 85. karjerā.
Uzvarētāju rindās ar 28 punktiem, desmit atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Lebrons Džeimss, bet 17 punktus guva Markuss Smārts. Mājiniekus no zaudējuma neglāba Kijontes Džordža 34 gūtie punkti, kamēr 19 punktus guva Eiss Beilijs.
Citā spēlē pie sava 13. "triple double" sezonā tika Denveras "Nuggets" līderis Nikola Jokičs, palīdzot savai komandai mājās ar 126:115 (25:32, 43:22, 31:31, 27:30) pārspēt Orlando "Magic". Jokičs sakrāja 23 punktus, 13 bumbas zem groziem un 11 rezultatīvas piespēles, tiekot pie karjeras 177. "triple double". Šajā spēlē Jokičs laboja arī NBA rekordu rezultatīvajās piespēlēs centra spēlētāju vidū, tagad viņa kontā ir 5665 piespēles, kas ir par piecām vairāk nekā līdzšinējam rekordistam Karimam Abdulam-Džabaram. "Magic" rindās šajā spēlē pie "triple double" tika Paolo Bankero, kurš izcēlās ar 26 punktiem, 11 atlēkušajām bumbām un desmit rezultatīvām piespēlēm. Viņam šis bija karjeras trešais "triple double".
Tikmēr pie 13. uzvaras pēc kārtas savā laukumā tika līgas līdervienība Oklahomasitijas "Thunder", kas mājās ar 122:101 (27:33, 37:22, 39:28, 19:18) pārliecinoši pieveica Losandželosas "Clippers" basketbolistus. Šejs Gildžess-Aleksandrs uzvarētāju rindās guva 32 punktus, 22 punktus pievienoja Čets Holmgrens, bet 20 - Džeilens Viljamss. Viesu rindās rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Kavai Lenards, bet 20 punktus guva Džons Kolinss.