Marta Andžāne Siguldā Pasaules kausa sacensībās skeletonā kvalificējas otrajam braucienam, Dārtai Neimanei tas neizdodas
Latvijas sportiste Marta Andžāne ceturtdien Siguldā Pasaules kausa trešajā posmā skeletonā sasniedza 25. labāko laiku un kvalificējās otrajam braucienam, bet Dārta Neimane ieņēma 29. vietu un neiekļuva otrajā braucienā.
Otrais brauciens sākās plkst. 19.45. Sacensības tiešraidē translē kanālā "Go3 Sport Open".
Pirmajā braucienā labāko rezultātu sasniedza Lielbritānijas sportiste Tabita Stokere, kura finišēja 51,82 sekundēs. Viņa par 0,01 sekundi apsteidza nīderlandieti Kimberliju Bosu, bet labāko trijnieku, zaudējot 0,14 sekundes, noslēdz Pasaules kausa kopvērtējuma līdere austriete Janīna Floka.
Andžāne finišā atpalika no līderes 1,81 sekundi un ierindojās 25. pozīcijā, bet Neimane piekāpās 1,95 sekundes un ieņēma 29. vietu.
Savukārt Igauniju pārstāvošā Latvijas skeletoniste Dārta Zunte atpalika no Stokeres 0,69 sekundes un atrodas 11. vietā.
Pirmajā braucienā sacentās 31 skeletoniste, no kurām otrajam braucienam kvalificējās 25 sportistes.
Gada sākumā Neimane Siguldas trasē izcīnīja Eiropas U-20 čempiones titulu un guva trešo vietu Eiropas kausā.
Pasaules kausa kopvērtējumā pēc divām sacensībām pa 417 punktiem ir Flokai un vācietei Žaklīnai Pfaiferei, bet 400 punktus guvusi beļģiete Kima Meilemansa. Neimane ar 101 punktu ir 23., bet Andžāne ar 60 punktiem atrodas 28. pozīcijā, junioru ieskaitē latvietēm ieņemot attiecīgi piekto un septīto vietu.
Piektdien turpat Siguldā notiks arī Pasaules kausa ceturtā posma sacensības.
Šosezon sportistiem cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, Pasaules kausā notiks septiņi posmi. Decembra vidū skeletonisti divos posmos sacentīsies Siguldā, Latvijā aizvadot arī no Austrijas trases Īglsas pārceltās otrā posma sacensības, bet pēc Jaunā gada posmi notiks Vinterbergā, Sanktmoricā un Altenbergā.