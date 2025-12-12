Par uzvaru "Kaufland" kausā Latvijas hokejistiem mājinieku pārbaudījums
Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Banska Bistricā "Kaufland" kausa otrajā mačā, cīnoties par pirmo vietu turnīrā, tiksies ar mājinieci Slovākiju. Spēles sākums 19:00, tiešraide TV6.
Ceturtdien pirmajā mačā Latvija ar 4:0 pārspēja Norvēģiju. Latvijas izlases labā vārtus guva Deniss Smirnovs, Rihards Melnalksnis, Roberts Bukarts un Kristaps Zīle. Savukārt visus pretinieku 13 metienus atvairīja Ēriks Vītols, tādējādi aizvadot pirmo sauso spēli pieaugušo izlasē. Tieši viņu atzina par Latvijas labāko hokejistu.
Arī slovāki trešdien uzvarēja norvēģus, gūstot panākumu ar 7:4. Tas nozīmē, ka šovakar norisināsies cīņa par to, kura komanda triumfēs "Kaufland" kausā - Latvija vai Slovākija. Norvēģija zaudējusi abos mačos un būs trešā. Slovākijas izlase pulcējusi pietiekami spēcīgu sastāvu ar hokejistiem no Čehijas augstākās līgas, kā arī pārstāvjiem no Zviedrijas un citām Eiropas līgām. Tomēr arī to ietekmējušas traumas un vairāki hokejisti īsi pirms turnīra atteicās no iespējamās dalības.
Latvijas izlases sastāvā šajā turnīrā ir iekļauti trīs vārtsargi, astoņi aizsargi un 12 uzbrucēji, kuru vidū šoreiz nav komandas kapteiņa Kaspara Daugaviņa. Jau ziņots, ka traumu dēļ komandai turnīrā nepalīdzēs sākotnēji izsauktais aizsargs Ralfs Freibergs, kā arī uzbrucēji Toms Andersons, Raimonds Vītoliņš, Haralds Egle un Rodžers Bukarts.
Latvijas izlasei šis turnīrs ir pēdējais pārbaudījums pirms 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm Milānā-Kortīnā d'Ampeco.
2022. gadā "Kaufland" kausā Latvija papildlaikā ar 4:3 pārspēja Norvēģiju un ar 1:6 zaudēja Slovākijai. 2023. gadā Latvija ar 5:0 pārspēja Norvēģiju, bet ar 0:3 piekāpās Slovākijai. Pirms gada Latvija ar 3:0 pārspēja norvēģus un ar 1:2 zaudēja Slovākijai.
Vītoliņam turnīrā palīdzēs treneri Lauris Dārziņš, Sandis Ozoliņš, Raimonds Vilkoits un Peteri Nummelins, vārtsargu treneris Artūrs Irbe un fiziskās sagatavotības treneris Ēriks Visockis.
Latvijas izlases sastāvs:
vārtsargi - Ivars Punnenovs (Rapersvilas-Jonas "Lakers", Šveice), Ēriks Vītols ("Banska Bistrica", Slovākija), Jānis Voris (Kijivas "Capitals");
aizsargi - Jānis Jaks, Roberts Mamčics (abi - Karlovi Varu "Energie", Čehija), Markuss Komuls (Litvīnovas "Verva", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygri", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Nauris Sējējs (Kisnahtas "Lions", Šveice), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija);
uzbrucēji - Roberts Cjunskis ("Sierre", Šveice), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Miks Indrašis (bez kluba), Roberts Bukarts (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija), Rihards Bukarts (bez kluba), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Rūdolfs Polcs ("Anglet", Francija), Kārlis Ozoliņš ("Liepājas hokeja komanda"), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU).