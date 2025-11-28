Sesks sabojā divus riepu diskus, bet uzlēc uz otro vietu Saūda Arābijas rallija kopvērtējumā
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci piektdien Saūda Arābijā pasaules rallija čempionāta (WRC) 14. posma desmitajā ātrumposmā uzrādīja otro rezultātu un arī kopvērtējumā pakāpās uz otro vietu.
Dienas pirmo ātrumposmu aptuveni 12 kilometru garumā Seska ekipāža ("M-Sport Ford") veica astoņās minūtēs un 20,1 sekundē. Francūzis Adrjēns Furmo ("Hyundai") bija 2,9 sekundes ātrāks, bet soms Sami Pajari ("Toyota Gazoo") latvieti pārspēja par 1,1 sekundi.
Dienas otro ātrumposmu aptuveni 31,5 kilometru garumā Seska ekipāža ("M-Sport Ford") veica 17 minūtēs un 34 sekundēs, finišējot ar diviem bojātiem riepu diskiem. Nieka sekundes desmitdaļu ātrāks bija igaunis Ots Tenaks ("Hyundai"), bet trīs sekundes zaudēja soms Sami Pajari ("Toyota Gazoo").
Pēc desmit ātrumposmiem pirmo vietu saglabā Adrjēns Furmo ("Hyundai"), kurš par 4,2 sekundēm apsteidz Sesku, bet sekundi aiz latvieša ir Pajari. Tālāk ir divi "Hyundai" piloti Tenaks un beļģis Tjerī Noivils, kuri līderim zaudē vairāk nekā desmit sekundes. No titula pretendentiem visaugstāk, septītajā vietā, ir francūzis Sebastjēns Ožjē ("Toyota Gazoo").\
Jau ziņots, ka trešdien Seska ekipāža sacensības sāka ar trešo vietu pirmajā ātrumposmā. Ceturtdien pirmajos divos ātrumposmos Seska ekipāža bija pārliecinoši ātrākā, un Latvijas komanda pirmo reizi vēsturē kļuva par WRC rallija līderi. Nākamajā ātrumposmā Latvijas ekipāža pirmajā sekcijā iebrauca sānceļā, kā dēļ zaudēja apmēram sešas sekundes, taču saglabāja līderpozīcijas, piektajā ātrumposmā latvieši sasniedza labāko rezultātu, bet sestajā pēc pārsistas labās aizmugurējās riepas ieņēma devīto vietu, kopvērtējumā atkāpjoties uz trešo vietu.
Sestdien ātrumposmi sāksies no plkst. 7.35. Četru dienu garumā rallija ekipāžas veiks 17 ātrumposmus 319,44 kilometru garumā. Dalību Saūda Arābijas rallijā apstiprināja 41 ekipāža, no kurām 12 startē ar vadošās klases "Rally1" automašīnām.
Seska ekipāža, kas šajā WRC sezonā startē ar "M-Sport Ford" komandas sagatavoto "Ford Puma Rally1" auto, šosezon piedalās savā septītajā posmā. Zviedrijas rallijā Latvijas ekipāža sacensības noslēdza sestajā vietā, Portugāles un Grieķijas rallijos ieņēma 15. vietu, Sardīnijas rallijā pēc avārijas izstājās, bet Igaunijas rallijā un Somijas rallijā ierindojās astotajā vietā. Jūnija vidū Latvijas ekipāža Polijā izcīnīja uzvaru Eiropas rallija čempionāta (ERC) ceturtajā posmā.
Pēc 13 WRC posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 272 punktiem ieņēma britu pilots Elfins Evanss, Ožjē bija sakrājis 269, soms Kalle Rovanpere - 248, bet Tenaks - 213 punktus. Seskam sešos posmos izcīnītie 16 punkti ļāva ieņemt 12. vietu.
Seska ekipāža iepriekšējā sezonā debitēja WRC, startējot trīs posmos. Polijas rallijā latvieši bija piektie, jūlijā pirmajā WRC posmā Latvijā - septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā, bet Čīles rallijā pēc avārijas sacensības tika turpinātas treniņa nolūkos.
2025. gada WRC sezonā ir 14 posmi. Iepriekšējā sezonā par čempionu kļuva Noivils.