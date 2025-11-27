Šorttrekists Krūzbergs pārvar pirmo kārtu un izcīna vietu ceturtdaļfinālā 500 metros Nīderlandē
Latvijas sportists Roberts Krūzbergs ceturtdien Nīderlandē Pasaules šorttreka tūres sezonas pēdējā, ceturtajā posmā sasniedza ceturtdaļfinālu 500 metru distancē.
Pirmajā sacensību kārtā Krūzbergs savā slidojumā bija trešais un kā viens no diviem ātrākajiem trešās vietas ieguvējiem uzreiz nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā.
500 metru priekšsacīkstēs startēja Linards Reinis Laizāns, kurš savā slidojumā bija trešais, neiekļūstot nākamajā kārtā, bet Reinis Bērziņš saņēma sodu un nesasniedza nākamo fāzi.
Savukārt 1500 metros pirmajā kārtā Bērziņš, bija otrais savā slidojumā un iekļuva ceturtdaļfinālā, kurā ar ceturto vietu nepietika, lai uzreiz iekļūtu pusfinālā, bet jau pirmo kārtu nepārvarēja Māris Jānis Šternmanis.
Krūzbergs šajā distancē sacensības sāka no ceturtdaļfināla un savā slidojumā bija sestais, neiekļūstot uzreiz pusfinālā.
Visi trīs Latvijas šorttrekisti turpinājumā 1500 metros cīnīsies par vietu pusfinālā gandarījuma sacensībās.
Vēl 1000 metros priekšsacīkstes nepārvarēja Anna Jansone. Viņa pēc tam sacentās arī gandarījuma kārtā, kurā savā slidojumā bija ceturtā un neiekļuva nākamajā kārtā.
Piektdien kvalifikācijas sacensības sāksies plkst. 12.30 pēc Latvijas laika, sestdien sacensības būs no plkst. 10.30, bet svētdien no plkst. 11.15. Pasaules tūres sacensības tiešraidē translē "YouTube" kanālā "Skating ISU".
Šosezon no Latvijas sportistiem Pasaules tūrē startē Reinis Bērziņš, Roberts Krūzbergs, Linards Reinis Laizāns, Māris Jānis Šternmanis un Anna Jansone. Sezonas pirmie divi posmi notika Monreālā, bet trešais Gdaņskā, iepriekšējos etapos Krūzbergam izcīnot divas piektās vietas 1000 un 1500 metros.
Posmos šorttrekisti cīnās par ceļazīmēm uz nākamā gada ziemas olimpiskajām spēlēm. 500 un 1000 metros tiek sadalītas 32 kvotas, 1500 metros - 36 kvotas, stafetēs - pa astoņām kvotām, bet jauktajā stafetē - 12 kvotas.
Iepriekšējā sezonā Krūzbergs 1000 metros divreiz izcīnīja sudraba medaļas un kopvērtējumā bija trešais. Vienreiz viņš bija otrais arī 1500 metros un vienreiz - trešais 500 metros.