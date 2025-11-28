Kapteiņa pēdējā deja un jaunā trenera debija. Latvijas vīriešu izlase sāks Pasaules kausa kvalifikāciju
Šodien plkst. 19:30 "Xiaomi Arena" Latvijas vīriešu basketbola izlase ar spēli pret Nīderlandi uzsāks ceļu pretī 2027. gada Pasaules kausa finālturnīram. Tiešraide uzreiz divos kanālos - LTV7 un Go3 Sport 2.
Pēc nesenā 2025. gada Eiropas čempionāta, kurā Latvijai nācās izstāties jau astotdaļfinālā, mainījies ir gana daudz. Vispirms jau redzamas pārmaiņas treneru korpusā. Luku Banki galvenā trenera amatā nomainījis spānis Sito Alonso, kurš savā pirmajā publiskajā preses konferencē minēja, ka paies laiks līdz valstsvienība spēlēs viņa vēlamajā stilā. Izmaiņas redzamas arī sastāvā, ko ietekmējuši savainojumi un citi apstākļi.
Basketbola izlases kapteinis Dairis Bertāns laiku lokos
Latvijas vīriešu basketbola izlases kapteinis Dairis Bertāns pēc 15 gadu ilgas karjeras valstsvienībā paziņojis par tās beigām.
Kapteiņa pēdējā spēle
Uzreiz pēc valsts svētkiem ar paziņojumu klajā nāca izlases kapteinis, Dairis Bertāns. Viņš paziņoja, ka šī vakara spēle pret Nīderlandi būs viņa noslēdzošā valstsvienībā. Tās sastāvā viņš laukumā devies 158 spēlēs. Tajās viņš guvis 1433 punktus. Ar Dairi Bertānu ierindā Latvijas izlase spēlējusi piecos Eiropas čempionātos - 2011., 2013., 2015., 2017. un 2025. gadā. Pēc Jāņa Blūma karjeras beigām valstsvienībā tieši Dairis 2020. gadā kļuva par viņa pēcnācēju kapteiņa lomā.
Preses konferencē, pirmdien 24. novembrī, Dairis atklāja, ka vēlas, lai šī būtu kā parasta spēle. Viņš vēl nemācēja teikt, kā jutīsies šajā sev īpašajā dienā. Lūgts atminēties trīs spilgtākās spēles izlases sastāvā, viņš atcerējās 2017. gada Eiropas čempionāta ceturtdaļfināla zaudējumu Slovēnijai un 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijas uzvaru pār Turciju "Xiaomi Arena". "Trešā vēl būs," teica Bertāns, norādot, ka trešā visvairāk atmiņā paliekošā spēle tieši būs šī.
Par Dairi Bertānu cildinoši izteikušies visi viņa komandas biedri, kuri izsaukti uz šo logu. Arī Sito Alonso, kura vadībā Bilbao Dairis, pēc paša vārdiem, aizvadījis savas labākās sezonas ārzemju karjerā, cildināja viņu kā profesionālu un lielisku līderi. Šī nekļūs Bertāna pēdējā spēle karjerā - viņš vēl spēlē "VEF Rīga", par savu kā profesionāla basketbolista nākotne pēc šīs sezonas gan vēl precīzi neizsakoties.
Daudz iztrūkumu
Sito Alonso, kurš atklājis par saviem nodomiem pirmajās spēlēs vēl izmantot atsevišķas priekšgājēja Lukas Banki ieceres, pirmajās divās kvalifikācijas spēlēs pret Nīderlandi izjutīs lielus sastāva iztrūkumus.
Latvijas vīriešu basketbolisti sāk treniņus pirms 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas
Pirmdien, 24. novembrī, "Xiaomi Arena" pirms 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas jaunā galvenā trenera Sito Alonso vadībā Latvijas viriešu izlase ...
FIBA logos reti piedalās ULEB Eirolīgas spēlētāji (Tornike Šengelija gan pierāda citādāk), un izlasei būs jāiztiek bez visiem šajos klubos spēlējošajiem jeb Rolanda Šmita, Dāvja Bertāna, Rodiona Kuruca, Artūra Žagara un jaunajiem kā Gunāra Grīnvalda un Tomas Talča. Savainojumu joprojām dziedē Andrejs Gražulis, veselības problēmas ir arī Kristeram Zorikam un Aigaram Šķēlem, savukārt Artūrs Strautiņš vien nesen atgriezās ierindā pēc krustenisko saišu traumas.
Pirmie treniņi nesa kārtējās izmaiņas. Veselības likstas liegs Sito Alonso debijā laukumā doties Ojāram Siliņam un Kārlim Šiliņam, kuri varēja būt vērtīgi palīgi. Viņu vietās tika izsaukti Rodijs Mačoha no "Rīgas zeļļiem" un Anrijs Miška no Tallinas "Kalev"/"Cramo".
Jaunā trenera vadībā ir arī atsevišķas atgriešanās. Izsaukumu uz izlasi ieguvis centrs Anžejs Pasečņiks, kurš jauno sezonu sācis Taivānā, kā arī Roberts Blumbergs. Viņš otro sezonu pavada Turcijā. Gan Pasečņiks, gan Blumbergs sarunās ar medijiem lika noprast, ka iepriekš nav rāvušies uz izlasi savu sarežģīto attiecību dēļ ar iepriekšējo treneri Luku Banki.
Sastāvā redzami arī spēlētāji, kuri Lukas Banki rindās bija vieni no kodola basketbolistiem. Klaipēdas "Neptunas" ražīgi spēlē Rihards Lomažs, Spānijā turpina spēlēt Artūrs Kurucs, tāpat izsaukumus nopelnījuši Mareks Mejeris (pārcēlies no Rumānijas uz Poliju), Klāvs Čavars (turpina spēlēt Azerbaidžānā), Mārcis Šteinbergs (starpsezonā palika Manresā) un Toms Leimanis (neizdevās nogrieznis VEF). 2025. gadā uz izlasi izsaukumus regulāri saņēmuši Toms Skuja (viņš traumas dēļ gan nespēlēs) un Kristaps Ķilps.
Iespējams, var tikt sagaidīta kāda debija. Pirmo reizi valstsvienības rindās trenējas 17 gadus vecais Ričards Aizpurs un 18 gadus vecais saspēles vadītājs Adrians Andževs. Treneris Alonso attiecībā uz abiem norādīja, ka viņu spēlēšana ir visai reāla, Andževam tiekot sastāvā uz šī vakara spēli.
Latvijas vīriešu basketbola izlases sastāvs mačam ar Nīderlandi:
Adrians Andževs, Dairis Bertāns, Kristaps Ķilps (visi - "VEF Rīga"), Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Mareks Mejeris (Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Anžejs Pasečņiks ("Lioneers", Taivāna), Toms Leimanis (bez kluba), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Rodijs Mačoha ("Rīgas zeļļi").
Ko uz Rīgu vedīs pretinieki?
Nīderlandes basketbola izlase kopumā netiek uzskatīta par lielāko spēku Eiropas basketbolā. Kopš 2015. gada tā divas reizes spēlējusi Eiropas čempionātā, 2022. gada turnīrā piecās spēlēs piedzīvojot tikai zaudējumus. Uz šī gada turnīra Nīderlande, kur populārākais sporta veids ir futbols, nekvalificējās.
Lai arī Nīderlandē basketbols nav no populārākajiem, tas nenozīmē, ka šajā valstī nevar sastapt talantīgus basketbolistus. Tādi redzami arī sastāvā, kas šodien dosies laukumā. Uzbrucējs Janīks Krāgs un aizsargs Sanders Holanderss ikdienā spēlē ACB līgas komandās Badalonas "Joventut" un "Girona". Krāgs Badalonas sistēmā pavadījis visu savu profesionāļa karjeru, šajā sezonā ACB līgā vidēji laukumā pavadītajās 19 minūtēs gūstot 3,9 punktus un izcīnot 4,1 bumbas zem groziem. Tikmēr Holanderss debitējis Spānijas augstākajā līgā ar 2,2 punktiem un 1,2 atlēkušajām bumbām.
Divi basketbolisti spēlē Turcijā. Roberts Blumbergs "Petkim Spor" spēlē vienā komandā ar aizsargu Janīku Franki, bet "Buyukcekmece" spēlē Keje van der Vursts de Vrīss. Franke "Petkim Spor" rindās spēlē rezultatīvi, astoņās Turcijas līgas spēlēs tiekot pie 16,5 punktiem un 3,3 atlēkušajām bumbām. Otrais pēc trīs sezonām ACB līgas klubos kā "Palencia", Badalonas "Joventut" un "Lleida" Turcijā debitējis ar 13,6 punktiem, 8,7 rezultatīvām piespēlēm un 3,2 atlēkušajām bumbām. Visdrīzāk tieši de Vrīss un Franke ir šī modeļa divi bīstamākie Nīderlandes basketbolisti.
Vēl Braunšveigā, Vācijas augstākajā līgā, spēlē centrs Dāvids N'Gesāns. Viņam tā ir pirmā sezona profesionālajā basketbolā pēc laika NCAA Virdžīnijas "Hokies" un Kanzasas "Wildcats" komandās. Līdz šim Vācijā N'Gesāns izcēlies ar 10,5 punktiem un 5,3 atlēkušajām bumbām. Pārējie izlases spēlētāji pārsvarā ikdienā spēlē Nīderlandes komandās. Tāpat ir pieraksti Beļģijā, kā arī Francijas un Vācijas otrajās līgās.
Nīderlandes izlases kandidāti:
Šarlons Klofs (Hertogenbošas "Heroes Den Bosch"), Stans van den Elzens, Lūkass Kruitofs, (visi - "ZZ Leiden"), Janiks Franke (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Sanders Holanders ("Girona", Spānija), Janiks Krāgs (Badalonas "Joventut", Spānija), Neitans Kuta ("Orleans Loire Basket", Francija), Lūkass N'gesans (Hāgenas "Phoenix", Vācija), Deivids N'gesans ("Braunschweig", Vācija), Kūns Stolks, Leons Viljamss (visi - Cvolles "Landstede Hammers"), Marains Verfers ("Limburg United", Beļģija), Kejs van der Vūrsts de Frīss (Bījīkčekmedžes ONVO, Turcija), Kjelds Zaidema (Groningenas "Donar").
Katrai spēlei ir nozīme
Latvijas vīriešu basketbola izlase F apakšgrupā ielozēta kopā vēl arī ar Austrijas un Polijas izlasēm. Pēc šīs spēles Sito Alonso padoties ceļos uz Austriju, kur 1. decembrī spēkosies pret šīs valsts izlasi.
Kopumā kvalifikācija uz Pasaules kausa noritēs divos posmos. Pirmajā pēc grupu posma, kurā katra pret katru aizvadīs divas spēles, nākamajā grupu kārtā iekļūs trīs labākās izlases, ņemot līdz izcīnīto bilanci. Otrajā kārtā tā apvienosies ar citas grupas trīs labākajām, cīnoties par trīs ceļazīmēm uz 2027. gada Pasaules kausu, kas notiks karstajā Katarā.
Pēc spēlēm šajā logā nākamais gaidāms 2026. gada februāra beigās un marta sākumā, kad Sito Alonso trenētā komanda divas reizes cīnīsies pret Poliju (27. februārī un 1. martā). Savukārt pirmais posms noslēgsies vasarā, 3. jūlijā viesojoties pie Nīderlandes un 6. jūlijā uzņemot Austriju.
Ja Latvijas izlase sasniegs otro grupas kārtu, tad tajā gaidāma spēkošanās pret E grupas trīs labākajām jeb Vāciju, Horvātiju, Izraēlu vai Kipru. Ar logiem 2026. gada augustā, novembrī un 2027. gada februārī tiks noteiktas ceļazīmes uz Kataru.