Anžejs Pasečņiks skaidro, kāpēc nebija izlasē šovasar, taču ir priecīgs tajā atgriezties
Latvijas izlases centra basketbolists Anžejs Pasečņiks pirms pirmajām 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm žurnālistiem skaidroja savus nepiedalīšanās iemeslus izlasē pirms šī gada "EuroBasket", priecāšanos par atgriešanos un spēlēto basketbolu Taivānā.
Latvijas basketbolisti 2027. gada Pasaules kausa kvalifikāciju sāks 28. novembrī ar mājas spēli pret Nīderlandi, bet 1. decembrī Vīnē būs mačs pret Austriju. Lukas Banki vadībā Pasečņiks izlasē pēdējos pāris gados nespēlēja, kā arī kopumā viņa vadībā pie nozīmīgas lomas netika, taču pēc Sito Alonso stāšanās pie valstsvienības stūres centra spēlētājs atgriezies komandā.
"Esmu ļoti priecīgs, un man ir ļoti daudz enerģijas. Tā kā izlasē neesmu bijis kādu laiku, esmu ar ļoti svaigām emocijām," teica Pasečņiks, atklājot, ka Alonso paudis vēlmi basketbolistu redzēt izlasē. "Katram trenerim ir savas iezīmes, turklāt tagad ir cits sastāvs. Ir ļoti īss sagatavošanās posms, un komandā ir daudz jaunu spēlētāju. Būs interesanti, nebūs vienkārši."
"Man paveicās, jo jaunajā komandā jau vasarā pirmais pieteicos, ka, ja mani sauks, tad gribēšu pievienoties izlasei. Komandas biedram, kas arī tagad vēlējās spēlēt savā izlasē, neļāva," atklāja Pasečņiks.
Pasečņiks neminēja konkrētu iemeslu, kāpēc pēdējos gados viņa nebija Banki kandidātu sarakstā, taču nenoliedza, ka vismaz šovasar tā bijusi arī paša izvēle. "Nezinu, kāds būtu Lukas Banki lēmums, taču šoreiz tas bija mans lēmums. Vienkārši izvēlējos nespēlēt," atzina centra spēlētājs.
Vasarā Pasečņiks pievienojās Taivānas komandai "Hsinchu Lioneers". "Man gada laikā bija vairāki piedāvājumi no tā reģiona. Es kaut kā nejutos gatavs un nejutu, ka ir īstais brīdis. Kad nāca piedāvājums, sākumā nedomāju, ka to pieņemšu. Apdomājos un nodomāju, ka jāmēģina šis ceļš," par izvēli teica spēlētājs, kurš jau paspējis valstī arī iedzīvoties.
Raksturojot Taivānas čempionātu, latvietis atklāja, ka šajā turnīrā no pretspēlētājiem pretestība ir liela. "Āzijā vietējie spēlētāji ir augumā mazāki, līdz ar to ārzemnieki visi ir garie, un tos komandas cenšas piesaistīt ļoti kvalitatīvus. Ārzemniekiem ir milzīga loma, tāpēc nav tāda pastaiga," skaidroja Pasečņiks, atklājot, ka Taivānā komandas cenšas integrēt Eiropas un ASV basketbolu.
Piektdien savu pēdējo spēli Latvijas izlasē aizvadīs tās kapteinis Dairis Bertāns, kuru Pasečņiks raksturoja kā labu piemēru. "Profesionālisms - viņš ļoti rūpējas par savu ķermeni. Ceru, ka viņš turpinās spēlēt un rādīt piemēru jaunajiem spēlētājiem," pauda Pasečņiks.
Latvieši cīņu par ceļazīmi uz Katarā paredzēto Pasaules kausa izcīņas finālturnīru sāks kvalifikācijas Eiropas zonas F grupā, pa divām reizēm sacenšoties ar Nīderlandes, Polijas un Austrijas komandām.
F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā.