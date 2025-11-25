17 gadus vecais Ričards Aizpurs par pieaugušo basketbolu: vai esi jauns vai vecs, basketbolā bumba ir jāmet grozā
Latvijas vīriešu basketbola izlases kandidāts, 17 gadus vecais uzbrucējs Ričards Aizpurs, ir ļoti gatavs pieaugušo fiziskajam basketbolam, sarunā ar žurnālistiem uzsvēra sportists.
Nedēļas sākumā Latvijas vīriešu basketbola izlase sāka gatavoties 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas cikla pirmajām divām spēlēm, kas notiks piektdien mājās un pirmdien viesos. Starp kandidātiem ir divi potenciāli debitanti - Aizpurs un 18 gadus vecais saspēles vadītājs Adrians Andževs.
Latvijas vīriešu basketbolisti sāk treniņus pirms 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas
Pirmdien, 24. novembrī, "Xiaomi Arena" pirms 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas jaunā galvenā trenera Sito Alonso vadībā Latvijas viriešu izlase ...
"Biju turnīrā Toronto, kur man piezvanīja izlases koordinators Emīls Toms, jautājot pēc mana trenera elektroniskā pasta adreses. Nezināju, kāpēc to darīja, un tobrīd koncentrējos turnīram. Atgriežoties Itālijā, man piezvanīja mūsu komandas galvenais treneris un jautāja, vai zinu jaunumus. Uzzinot to, bija labas sajūtas, taču pagaidām izlasē vēl neko neesmu izdarījis," stāstīja basketbolists.
Aizpuram, kurš līdz šim spēlējis tikai U-16 izlasē, vienmēr bijis sapnis pārstāvēt pieaugušo valstsvienību, atzina sportists. "Domāju, ka izbaudīšu savu sapni, to momentu, ja treneris dos iespēju," par iespējamo debiju pieaugušo izlasē teica Aizpurs. Ja būs iespēja piedalīties kādā no spēlēm, izlases galvenais treneris Sito Alonso, visdrīzāk, izmantos Aizpuru trešajā pozīcijā. "Taču kā trešais numurs varu arī spēlēt otrajā pozīcijā, jo atbilstu gan fiziskajam spēkam, gan ātrumam," teica basketbolists.
Savā līdzšinējā karjerā Aizpuram daudz sanācis spēlēt pret gados vecākiem basketbolistiem, taču lielā vecuma starpība ar pieaugušo izlases spēlētājiem viņu nebaida. "Basketbolā ir bumba, un tā ir jāmet grozā, neatkarīgi no tā, vai esi jauns vai vecs. Uzvarēs tas, kurš iemetīs visvairāk punktu, nevis to noteiks spēlētāja vecums," secināja Aizpurs. "Esmu ļoti gatavs pieaugušo fiziskajam basketbolam, jo man tāda spēle patīk, un es to izbaudu. Nekad neatteikšos no kontakta," uzsvēra basketbolists.
Piektdien savu karjeru valstsvienībā noslēgs izlases kapteinis Dairis Bertāns, kuru viņa komandas biedri daudzina kā labu piemēru citiem, jo īpaši jaunajiem basketbolistiem. "Dairis palīdzējis visiem ienākt izlasē un bijis labākais kapteinis, kādu zinu. Esmu dzirdējis no treneriem sakām, ka man jābūt tādam, kāds ir kapteinis Dairis Bertāns savā komandā," atklāja Aizpurs.
Basketbola izlases kapteinis Dairis Bertāns laiku lokos
Latvijas vīriešu basketbola izlases kapteinis Dairis Bertāns pēc 15 gadu ilgas karjeras valstsvienībā paziņojis par tās beigām.
Kopā ar Romas komandu "Stella Azurra" Aizpurs spēlē Itālijas C sērijā, kā arī piedalās turnīros Eiropā un Ziemeļamerikā. Taipus okeānam viņam ir iespēja spēlēt pret basketbolistiem, kuri gatavojas karjerai Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA). "Kā eiropiešiem mums ir laba pieredze spēlēt pret tādiem, kuri ir atlētiski un muskuļoti, gatavi spēlēt NCAA pirmajā divīzijā," teica Aizpurs.
Latvieši cīņu par ceļazīmi uz Katarā paredzēto Pasaules kausa izcīņas finālturnīru sāks kvalifikācijas Eiropas zonas F grupā, pa divām reizēm sacenšoties ar Nīderlandes, Polijas un Austrijas komandām. F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā.