"Nebija izveidojušās draudzīgas attiecības!" Roberts Blumbergs atklāj, kāpēc nespēlēja izlasē Lukas Banki vadībā
Latvijas basketbolists Roberts Blumbergs labi saprot valstsvienības jaunā galvenā trenera Sito Alonso idejas, sarunā ar žurnālistiem uzsvēra sportists. Tāpat viņš atklāja, kāpēc nebija redzams izlases rindās iepriekšējos sasaukumos.
Pirmdien Latvijas vīriešu basketbola izlase sāka gatavoties 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas cikla pirmajām divām spēlēm, kas notiks piektdien mājās un pirmdien viesos. Lukas Banki vadībā Blumbergs neizpelnījās izsaukumu uz izlasi, lai gan spēlēja spēcīgos ārvalstu čempionātos, bet Alonso viņu uzaicinājis uz savu pirmo nometni.
"Ar Luku nebija izveidojušās draudzīgas attiecības. Nonācām pie lēmuma, lai nebojātu iekšējo klimatu, es nepiedalīšos nometnēs," par nespēlēšanu iepriekšējos sasaukumos teica Blumbergs. Ar Alonso viņam bijusi saruna novembra sākumā, un abiem izveidojusies savstarpēja sapratne. "Sapratu viņa spēles stilu, domāju, ka esam uz viena viļņa," secināja 27 gadus vecais basketbolists.
Neskatoties uz to, ka ar daudziem no šī sasaukuma kandidātiem viņš nav spēlējis kopā, Blumbergs uzskata, ka var diezgan ātri iejusties komandā. "Nav nekādu īpašu problēmu, jo visu dzīvi spēlēju basketbolu. Tikai jāiet un jādara," atzina latviešu uzbrucējs.
Kopā ar viņu Izmiras "Petkim Spor" komandā spēlē Nīderlandes basketbolists Janniks Franke, kurš piektdien Rīgas arēnā cīnīsies pret latviešiem. "Viņam ir ļoti ātrs spēles stils - skrien un met. Pēc iespējas vairāk un pēc iespējas ātrāk. Viņam kā labam metējam tāds spēles stils piestāv," skaidroja Blumbergs. "Man pašam arī patīk ātrs basketbols, kurā varu uzbrukt no visām iespējamajām vietām. Patīk skriet, viegli kustēties," turpināja basketbolists.
Pēc iepriekšējās sezonas Stambulas "Galatasaray" rindās Blumbergs palicis Turcijā, kur nonācis Izmiras komandā. "Esmu apmierināts ar to vietu, kur šobrīd esmu. Komandai vēl pašai jāsaprot mūsu spēles stils, jo neesam vēl salāgojušies un laukumā ir vēl diezgan liels haoss," teica Blumbergs.
Latvieši cīņu par ceļazīmi uz Katarā paredzēto Pasaules kausa izcīņas finālturnīru sāks kvalifikācijas Eiropas zonas F grupā, pa divām reizēm sacenšoties ar Nīderlandes, Polijas un Austrijas komandām. F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā.
