Sesks WRC posmu Saūda Arābijā turpina vareni! Divi uzvarēti ātrumposmi un pārņemts līdera gods
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci ceturtdien Saūda Arābijā bija pārliecinoši ātrākie pasaules rallija čempionāta (WRC) 14. posma dienas pirmajos divos ātrumposmos.
Pēc uzvaras dienas pirmajā ātrumposmā Seksa ekipāža ("M-Sport Ford") pārņēma līderpozīciju, kuru vēlāk nostiprināja, ātrumposmā par vairāk nekā četrām sekundēm apsteidzot tuvākos sekotājus.
Labrīt, Latvija! 🌄 Mārtiņš Sesks un Renārs Francis otro Saūda Arābijas rallija dienu sāk ar UZVARU ātrumposmā! 🔥🇱🇻 pic.twitter.com/igd4yDLcEH— Go3 Sport (@Go3SportLatvija) November 27, 2025
Times for SS3 at @RallySaudi ⏱️— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 27, 2025
1️⃣ @MSesks 15:22.4
2️⃣ @AdrienFourmaux +4.3
3️⃣ @OttTanak +5.8#WRC | #RallySaudiArabia 🇸🇦 pic.twitter.com/2oxzdIxyqN
Latviešu ekipāža ceturtajā ātrumposmā pieļāva kļūdu, taču tas neliedza latviešiem saglabāt līderpozīciju. Viņi pirmajā sekcijā iebrauca sānceļā, kā dēļ zaudēja apmēram sešas sekundes.
Šobrīd Sesku un vicelīderi francūzi Adrjēnu Furmo ("Hyundai") šķir 1,3 sekundes, soms Sami Pajari ("Toyota Gazoo") zaudē 1,7 sekundes, bet igaunis Ots Tenaks ("Hyundai") atpaliek gandrīz 15 sekundes. No abiem "Toyota Gazoo" titula pretendentiem francūzis Sebastjēns Ožjē par nepilnām 23 sekundēm ir priekšā britam Elfinam Evansam. Ceturtdien tiks veikti vēl četri ātrumposmi, un pirmais no tiem sāksies plkst. 13.20.
Četru dienu garumā rallija ekipāžas veiks 17 ātrumposmus 319,44 kilometru garumā. Dalību Saūda Arābijas rallijā ir apstiprinājusi 41 ekipāža, no kurām 12 startē ar vadošās klases "Rally1" automašīnām.
Seska ekipāža, kas šajā WRC sezonā startē ar "M-Sport Ford" komandas sagatavoto "Ford Puma Rally1" auto, piedalīsies savā septītajā posmā. Zviedrijas rallijā Latvijas ekipāža sacensības noslēdza sestajā vietā, Portugāles un Grieķijas rallijos ieņēma 15. vietu, Sardīnijas rallijā pēc avārijas izstājās, bet Igaunijas rallijā un Somijas rallijā ierindojās astotajā vietā. Jūnija vidū Latvijas ekipāža Polijā izcīnīja uzvaru Eiropas rallija čempionāta (ERC) ceturtajā posmā.
Pēc 13 WRC posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 272 punktiem ieņem Evanss, Ožjē ir sakrājis 269, soms Kalle Rovanpere ir sakrājis 248 punktus, bet Tenaks - 213 punktus. Seskam sešos posmos izcīnītie 16 punkti ļauj ieņemt 12. vietu. Rovanpere un Tenaks jau paziņojuši, ka pēc šīs sezonas pametīs WRC, savukārt Sesks ir viens no reālākajiem pretendentiem uz igauņu braucēja vietu.
Seska ekipāža iepriekšējā sezonā debitēja WRC, startējot trīs posmos. Polijas rallijā latvieši bija piektie, jūlijā pirmajā WRC posmā Latvijā - septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā, bet Čīles rallijā pēc avārijas sacensības tika turpinātas treniņa nolūkos. 2025. gada WRC sezonā ir 14 posmi. Iepriekšējā sezonā par čempionu kļuva beļģis Tjerī Noivils.