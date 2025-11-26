Seska ekipāžai trešais rezultāts Saūda Arābijas rallija pirmajā ātrumposmā
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci trešdien Saūda Arābijā uzrādīja trešo rezultātu pasaules rallija čempionāta (WRC) 14. posma pirmajā ātrumposmā.
Sezonas pēdējais posms sākās ar 5,22 kilometru garu ātrumposmu, kurā uzvarēja igaunis Ots Tenaks ("Hyndai"), finišējot trīs minūtēs un 53,3 sekundēs. Otrs ātrākais bija francūzis Sebastjēns Ožjē ("Toyota Gazoo"), kurš atpalika 1,2 sekundes, bet vēl četras sekundes desmitdaļas lēnāks bija Sesks ("M-Sport Ford").
Četras sekundes desmitdaļas aiz latvieša bija beļģis Tjerī Nevils ("Hyndai"), bet aiz viņa sekoja trīs "Toyota Gazoo" piloti: brits Elfins Evanss, kā arī somi Kalle Rovanpere un Sami Pajari.
Ceturtdien ātrumposmi sāksies plkst. 7.08, piektdien - plkst. 7.26 un sestdien - plkst. 7.35.
Četru dienu garumā rallija ekipāžas veiks 17 ātrumposmus 319,44 kilometru garumā. Dalību Saūda Arābijas rallijā ir apstiprinājusi 41 ekipāža, no kurām 12 startēs ar vadošās klases "Rally1" automašīnām.
Seska ekipāža, kas šajā WRC sezonā startē ar "M-Sport Ford" komandas sagatavoto "Ford Puma Rally1" auto, piedalīsies savā septītajā posmā. Zviedrijas rallijā Latvijas ekipāža sacensības noslēdza sestajā vietā, Portugāles un Grieķijas rallijos ieņēma 15. vietu, Sardīnijas rallijā pēc avārijas izstājās, bet Igaunijas rallijā un Somijas rallijā ierindojās astotajā vietā.
Jūnija vidū Latvijas ekipāža Polijā izcīnīja uzvaru Eiropas rallija čempionāta (ERC) ceturtajā posmā.
Pēc 13 WRC posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 272 punktiem ieņem britu pilots Elfins Evanss, Francijas pilots Sebastjēns Ožjē ir sakrājis 269, soms Kalle Rovanpere ir sakrājis 248 punktus, bet igaunis Ots Tenaks - 213 punktus.
Seskam sešos posmos izcīnītie 16 punkti ļauj ieņemt 12. vietu.
Seska ekipāža iepriekšējā sezonā debitēja WRC, startējot trīs posmos. Polijas rallijā latvieši bija piektie, jūlijā pirmajā WRC posmā Latvijā - septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā, bet Čīles rallijā pēc avārijas sacensības tika turpinātas treniņa nolūkos.
2025. gada WRC sezonā ir 14 posmi.
Iepriekšējā sezonā par čempionu kļuva beļģis Tjerī Nevils.