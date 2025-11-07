Latvijas U-20 hokejisti sagrauj Dāniju un izcīna otro uzvaru turnīrā Norvēģijā
Latvijas U-20 vīriešu hokeja izlase piektdien Norvēģijā svinēja otro uzvaru divās Četru nāciju turnīra spēlēs.
Latvijas juniori ar 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) sagrāva Dāniju.
Latvijas izlasē divus vārtus guva Bruno Osmanis, kura kontā arī rezultatīva piespēle, pa vieniem - Roberts Jānis Polis, aizsargs Mārtiņš Vītols un Markuss Sieradzkis vairākumā, bet trīs rezultatīvas piespēles sakrāja komandas kapteinis Daniels Serkins.
"Sauso" spēli ar atvairītiem 13 metieniem aizvadīja Patriks Plūmiņš.
Jau ziņots, ka ceturtdien Latvijas juniori ar 6:2 pieveica Austriju, bet Norvēģija ar 4:2 - Dāniju.
Latvijas U-20 valstsvienība sestdien tiksies ar Norvēģijas komandu.
Arta Ābola vadītā Latvijas junioru izlase uz Norvēģiju devās ar 13 uzbrucējiem, deviņiem aizsargiem un trim vārtsargiem.
Turnīrs Latvijas U-20 izlasei ir pēdējais pārbaudes posms pirms pasaules čempionāta decembrī ASV. Latvijas izlase pasaules čempionātā spēlēs vienā grupā ar Kanādu, Somiju, Dāniju un Čehiju, bet otrā grupā spēlēs Zviedrija, Slovākija, Šveice, Vācija un ASV.
Četras labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvēja aizvadīs spēli par vietas saglabāšanu spēcīgākajā divīzijā.
Latvijas U-20 izlases kandidāti:
vārtsargi - Regnārs Capars ("Mora IK", Zviedrija), Patriks Plūmiņš ("Zemgale"/LBTU), Rodions Pronskis ("Liepājas hokeja komanda");
aizsargi - Oskars Nils Briedis ("Lulea", Zviedrija), Rolands Naglis ("Bern", Šveice), Bruno Petrovičs ("Sport", Somija), Mārtiņš Vītols, Rauls Ladusāns (abi - "Zemgale"/LBTU), Herberts Laugalis ("Rīgas Hokeja skola"), Ričards Lisovskis ("Lukko", Somija), Reinholds Circenis ("Liepājas hokeja komanda"), Anatolijs Tovarišs ("Mogo"/RSU);
uzbrucēji - Bruno Osmanis, Roberts Gasūns (abi - "Bjorkloven", Zviedrija), Daniels Serkins ("Bern", Šveice), Dāvids Daņilovs, Kristers Obuks, Gustavs Spīgulis, Roberts Jānis Polis (visi - "Rīgas Hokeja skola"), Kristers Ansons, Ralfs Dragons (abi - "Mogo"/RSU), Dāvids Tarvids, Markuss Sieradzkis (abi - "Plzen", Čehija), Daniels Reidzāns ("Biel-Bienne", Šveice), Henrijs Upenieks ("KooKoo", Somija), Maksims Pumpiņš ("Poruba", Čehija).