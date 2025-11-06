Lieliskais Kristers Ansons gūst trīs vārtus, Latvijas U-20 hokejisti sakauj Austriju Četru nāciju turnīrā
Latvijas U-20 vīriešu hokeja izlase ceturtdien ar uzvaru sāka Četru nāciju turnīru Norvēģijā, trīs vārtus gūstot Kristeram Ansonam. Latvijas juniori ar 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) pieveica Austriju.
Latvijas izlasē trīs vārtus guva Kristers Ansons, pa vieniem - Daniels Serkins un Markuss Sieradzkis, kuru kontā arī pa rezultatīvai piespēlei, un Dāvids Tarvids, trīs rezultatīvas piespēles sakrāja Bruno Osmanis, bet vārtos Regnārs Capars atvairīja 22 metienus. Austrijas izlasē abus vārtus guva Johanness Neimanis.
Latvijas U-20 valstsvienība piektdien tiksies ar Dānijas vienaudžiem, bet sestdien - ar Norvēģijas komandu.
Arta Ābola vadītā Latvijas junioru izlase uz Norvēģiju ir devusies ar 13 uzbrucējiem, deviņiem aizsargiem un trim vārtsargiem. Turnīrs Latvijas U-20 izlasei ir pēdējais pārbaudes posms pirms pasaules čempionāta decembrī ASV. Latvijas izlase pasaules čempionātā spēlēs vienā grupā ar Kanādu, Somiju, Dāniju un Čehiju, bet otrā grupā spēlēs Zviedrija, Slovākija, Šveice, Vācija un ASV.
Četras labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvēja aizvadīs spēli par vietas saglabāšanu spēcīgākajā divīzijā.
Latvijas U-20 izlases kandidāti:
vārtsargi - Regnārs Capars ("Mora IK", Zviedrija), Patriks Plūmiņš ("Zemgale"/LBTU), Rodions Pronskis ("Liepājas hokeja komanda");
aizsargi - Oskars Nils Briedis ("Lulea", Zviedrija), Rolands Naglis ("Bern", Šveice), Bruno Petrovičs ("Sport", Somija), Mārtiņš Vītols, Rauls Ladusāns (abi - "Zemgale"/LBTU), Herberts Laugalis ("Rīgas Hokeja skola"), Ričards Lisovskis ("Lukko", Somija), Reinholds Circenis ("Liepājas hokeja komanda"), Anatolijs Tovarišs ("Mogo"/RSU);
uzbrucēji - Bruno Osmanis, Roberts Gasūns (abi - "Bjorkloven", Zviedrija), Daniels Serkins ("Bern", Šveice), Dāvids Daņilovs, Kristers Obuks, Gustavs Spīgulis, Roberts Jānis Polis (visi - "Rīgas Hokeja skola"), Kristers Ansons, Ralfs Dragons (abi - "Mogo"/RSU), Dāvids Tarvids, Markuss Sieradzkis (abi - "Plzen", Čehija), Daniels Reidzāns ("Biel-Bienne", Šveice), Henrijs Upenieks ("KooKoo", Somija), Maksims Pumpiņš ("Poruba", Čehija).