Rakelam smaga trauma - Pitsburgas "Penguins" paliek bez līdera uz vairākām nedēļām
Latviešu vārtsarga Artūra Šilova pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Pitsburgas "Penguins" vismaz uz sešām nedēļam palikusi ber zviedru uzbrucēja Rikarda Rakela, svētdien paziņoja klubs.
Tiek vēstīts, ka Rakels sestdien mačā pret vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvēto Kolumbusas "Blue Jackets" iedzīvojās kreisās rokas lūzumā, kas liegs doties laukumā sešas līdz astoņās nedēļas.
Traumu 32 gadus vecais uzbrucējs guva bloķējot pretinieka metienu.
Jau ziņots, ka divu latviešu vārtsargu duelī sestdien "Blue Jackets" pēcspēles metienu sērijā uzvarēja ar 5:4 (1:2, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0).
Rakels šajā sezonā deviņās spēlēs bija sakrājis astoņus (3+5) punktus un bija komandas piektais rezultatīvākais spēlētājs.
Pagājušajā sezonā zviedru uzbrucējs 81 mačā tika pie 70 (35+35) punktiem, esot vienības otrs rezultatīvākais spēlētājs aiz Sidnija Krosbija un sasniedzot savu NHL punktu rekordu vienā sezonā. Kopumā NHL viņš aizvadījis 811 spēles Anaheimas "Ducks" un "Penguins" rindās, izceļoties ar 527 (239+288) punktiem.
Kā ziņo Pitsburgas komanda, tad Rakela vietā no fārmkluba Amerikas Hokeja līgā (AHL) izsaukts 22 gadus vecais somu uzbrucējs Ville Koivunens.
Koivunens šosezon AHL aizvadījis sešas spēles un sakrājis 11 (4+7) punktus, bet NHL viņam divi mači bez punktiem. Pērn savā debijas sezonā NHL soms astoņās spēlēs atdeva septiņas rezultatīvas piespēles.
Nākamo maču "Penguins" aizvadīs pirmdien, kad mājās uzņems Sentluisas "Blues" hokejistus.
Citās spēlēs ar latviešu dalību uzvaras svinēja uzbrucējs Zemgus Girgensons savā sezonas pirmajā mačā un aizsargs Uvis Balinskis.
Pitsburgā notikušajā duelī ar divu latviešu vārtsargu dalību "Blue Jackets" pēcspēles metienu sērijā uzvarēja ar 5:4 (1:2, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0).
Merzļikins šajā mačā atvairīja 26 no 30 metieniem, bet Šilovs - 37 no 41, kā arī asistēja vienā vārtu guvumā. Pēcspēles metienos Šilovs tika pārspēts visas trīs reizes, savukārt Merzļikinu pārspēja divreiz, līdz Jevgeņijs Malkins meta ripu garām vārtiem.
Iepriekšējo reizi divi latviešu vārtsargi NHL savā starpā spēlēja 2002. gadā, kad Pēteris Skudra ar Vankūveras "Canucks" uzveica Artūru Irbi ar Karolīnas "Hurricanes".
Pēcspēles metienos uzvaru nesošos vārtus guva Kirils Marčenko, bet pamatlaikā viesu rindās izcēlās Dmitrijs Voronkovs divas reizes, kā arī Čārlijs Koils un Jegors Činahovs pa vienai reizei. "Penguins" vienībā vārtus guva Raiens Šī, Entonijs Manta, Kriss Letangs un Braiens Rasts, pēdējiem diviem trešā perioda otrajā pusē no 2:4 panākot 4:4.
"Penguins" ar 13 punktiem deviņās spēlēs ir trešā Austrumu konferencē, kur "Blue Jackets" ar astoņiem punktiem astoņos dueļos ieņem 13. pozīciju.
Tikmēr Girgensons pēc traumas izārstēšanas aizvadīja savu sezonas pirmo spēli, Tampabejas "Lightning" mājās ar 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) uzvarot Anaheimas "Ducks".
Girgensons uz ledus bija 12 minūtes un 18 sekundes, divreiz meta pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus, zaudēja divas ripas, uzvarēja piecos no deviņiem iemetieniem un tika pie negatīva lietderības koeficienta -1.
Entonijs Sirelli guva divus vārtus, tajā skaitā uzvaru nesošos, kā arī atdeva vienu rezultatīvu piespēli, tāpat mājiniekiem divreiz izcēlās Džeiks Gencels. "Ducks" vienībā vārtus guva Džeikobs Truba, Raiens Pēlings un Trojs Terijs.
"Lightning" ar sešiem punktiem astoņās spēlēs joprojām ir pēdējā, 16. vietā Austrumu konferencē. "Ducks" komandai deviņi punkti astoņos mačos dod astoto pozīciju Austrumu konferencē.
Tikmēr Balinskis ar Floridas "Panthers" mājās ar 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) uzvarēja Vegasas "Golden Knights".
Balinskis 13 minūtēs un 28 sekundēs pielietoja vienu spēka paņēmienu, zaudēja vienu ripu, pārtvēra vienu piespēli, bloķēja vienu metienu un dueli pabeidza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Iepriekšējo divu sezonu Stenlija kausa ieguvējiem vārtus guva Sems Reinhārts, Kols Švinds un Entonijs Džons Grīrs. Sergejs Bobrovskis atvairīja visus 17 pretinieku metienus.
"Panthers" ar desmit punktiem desmit spēlēs ieņem septīto vietu Austrumu konferencē, kamēr "Golden Knights" ar 12 punktiem astoņās cīņās ir ceturtā Rietumos.
Vēl sestdien Vankūveras "Canucks" bez savainotā uzbrucēja Teodora Bļuger mājās ar 3:4 (1:0, 1:1, 1:3) zaudēja Monreālas "Canadiens".
Viesiem uzvaru nesošos vārtus guva Ivans Demidovs, kurš spēli noslēdza ar trīs rezultativitātes punktiem, jo asistēja pirmajos divos "Canadiens" vārtos. "Canucks" komandā vieni vārti un divas rezultatīvas piespēles bija Ēliasam Petešonam.
"Canucks" ar astoņiem punktiem deviņās spēlēs ir 12. vietā Rietumu konferencē, bet "Canadiens" ar 14 punktiem desmit mačos ir Austrumu konferences vicelīdere.