NBA Visu zvaigžņu spēlē nākamsezon piedalīsies trīs komandas
Nākamajā sezonā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Visu zvaigžņu spēlē visdrīzāk tiksies divas ASV un viena pasaules komanda, ziņo ESPN basketbola apskatnieks Šems Čaranija.
Jūnija sākumā jau tika ziņots, ka nākamsezon "Visu zvaigžņu spēles" formāts būs savādāks. Nākamsezon "spēles formāts visticamāk būs apļa turnīrs, kurā piedalīsies trīs astoņu spēlētāju komandas - divas ASV komandas un viena pasaules basketbolistu komanda", atsaucoties uz saviem informācijas avotiem, ziņo Čaranija.
Viņš vēsta, ka NBA un spēlētāju arodbiedrība trešdien ar šādu formātu iepazīstināja līgas sacensību komiteju. Informācijas avoti sniedza liecības, ka formāts uzņemts ar atsaucību. Paredzams, ka abas ASV komandas un viena pasaules komanda spēlēs viena ar otru 12 minūšu spēlēs.
2026. gada "Visu zvaigžņu spēle" Milānas-Kortīnas d'Ampeco olimpisko spēļu laikā notiks 15. februārī 2028. gada olimpisko spēļu mājvietā Losandželosā. Tāpēc tika domāts par formātu, kurā sacenšas ASV pret pārējās pasaules basketbolistiem. Pagājušajā sezonā "Visu zvaigžņu spēle" tika aizvadīta turnīra formātā. Tajā sacentās četras komandas, kuras bija izveidojuši Šakils O'Nīls, Čarlzs Bārklijs, Kenijs Smits un Kendisa Pārkere.
Visu zvaigžņu spēles turnīra formāts ar spēlēšanu līdz 40 gūtiem punktiem tika uzskatīts par salīdzinoši neveiksmīgu, jo sasniedza vienus no zemākajiem skatītāju reitingiem.
NBA uzsver, ka aptuveni 70% līgas spēlētāju ir amerikāņi. Turnīra formātā, kad "Visu zvaigžņu spēles" pasākumā spēlē četras komandas, iepriekšējā sezonā tika aizvadīta pirmo reizi. 2023./2024.gada sezonā NBA "Visu zvaigžņu spēlē" Austrumu komanda sacentās ar Rietumu vienību.