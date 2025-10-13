Aļona Ostapenko WTA rangā pozīciju nemaina, Robertam Štrombaham neliels kāpums ATP rangā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā nav mainījusi savu pozīciju un atrodas 25. vietā. ATP rangā piecu vietu kāpumu guvis Roberts Štrombahs.
Arī Darja Semeņistaja jaunākajā WTA rangā saglabājusi 101. vietu, kas ir viņas personīgais rekords, bet Anastasija Sevastova ir noslīdējusi par četrām pozīcijām zemāk, ieņemot 204. vietu. Vēl Kamilla Bartone pakāpusies par 58 vietām un ir 567. pozīcijā, Adelina Lačinova rangā atguvusi divas vietas (576.), Beatrise Zeltiņa ir par vienu vietu augstāk (684.), bet Diāna Marcinkēviča zaudējusi 14 vietas un ieņem 839. pozīciju. Elza Tomase atkāpusies par septiņām vietām, kas jaunākajā rangā dod 945. pozīciju, kamēr vēl divas vietas zaudējusi Margarita Ignatjeva (1441.).
WTA ranga pirmajā četriniekā izmaiņas nav notikušas un līdere joprojām ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai seko poliete Iga Švjonteka un Korija Gofa no ASV, ceturtā ir amerikāniete Amanda Aņisimova. Uz piekto vietu pakāpusies ASV sportiste Džesika Pegula, kura apsteigusi krievieti Mirru Andrejevu, septīto vietu saglabā amerikāniete Medisona Kīza, astotā ir itāliete Jasmīne Paolīni, devītajā pozīcijā ierindojas Jeļena Ribakina no Kazahstānas, bet labāko desmitnieku noslēdz Jekaterina Aleksandrova no Krievijas.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi septīto pozīciju, bet Darja Semeņistaja atguvusi vienu vietu un ir 159. pozīcijā. No pārējām Latvijas tenisistēm Bartone ir par 50 vietām augstāk (461.), Sevastovai padevies kāpums par divām vietām (492.), Marcinkēviča atkāpusies par 32 vietām uz 512. pozīciju, bet Tomase ir par piecām vietām augstāk (734.). Ignatjeva savu pozīciju nav mainījusi (893.), Lačinova zaudējusi astoņas vietas (959.), Anna Jakovļeva - piecas vietas (1166.), kamēr Daniela Dārta Feldmane veikusi 152 vietu kāpumu (1266.). Vēl desmit vietas zaudējusi Valērija Kargina (1350.), Marija Semeņistaja ir par astoņām vietām zemāk (1396.), bet pa 12 vietām zaudējušas Zeltiņa (1480.) un Marina Markina (1485.). Par dubultspēļu ranga līdere ir čehiete Kateržina Sinjakova, kurai seko amerikāniete Teilore Taunsenda.
Vīriešu rangā Latvijas tenisists Roberts Štrombahs atguvis piecas vietas un ieņem 341. pozīciju. Tāpat ATP rangā Kārlim Ozoliņam kāpums par 18 vietām (1071.), bet Artūrs Žagars zaudējis trīs pozīcijas (dalīta 1906.). Ranga pirmais numurs joprojām ir spānis Karloss Alkarass, otro vietu saglabā Janniks Sinners no Itālijas, bet trešais ir vācietis Aleksandrs Zverevs. Ceturto pozīciju saglabā Teilors Frics no ASV, piektais ir serbs Novaks Džokovičs, sestajā vietā ir amerikānis Bens Šeltons, septīto vietu ieņem austrālietis Alekss de Minors, uz astoto vietu pakāpies Lorenco Muzeti no Itālijas, par vienu vietu zemāk ir brits Džeks Dreipers, ieņemot devīto pozīciju, bet labāko desmitnieku noslēdz Karens Hačanovs no Krievijas.
Dubultspēļu rangā Štrombahs zaudējis vienu vietu un ieņem 702. pozīciju, Ozoliņš atguvis 24 vietas (811.), Žagars atkāpies par sešām pozīcijām (dalīta 1348.), bet Mārtiņš Rocēns ir piecas ailītes zemāk (dalīta 2564.). Dubultspēļu rangā pirmais ir Loids Glaspūls no Lielbritānijas.