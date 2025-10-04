Latvijas futbola izlasei būtisks papildinājums no lielā traumēto futbolistu saraksta
Latvijas vīriešu futbola izlases kandidātu sarakstā pirms oktobrī paredzētajām spēlēm tiks iekļauts arī uzbrucējs Dario Šits, ziņo Latvijas Futbola federācija (LFF).
🤗Labas ziņas no Spānijas - Dario Šits sakārtojis veselību ātrāk nekā cerēts un pievienosies 🇱🇻Latvijas futbola izlasei oktobra nometnē#11vilki #LatvijasIzlase pic.twitter.com/2yyDcFJFXl— Futbola federācija (@kajbumba) October 4, 2025
LFF vēsta, ka Šitam izdevies ātrāk sadziedēt savainojumu, tāpēc futbolists oktobrī varēs pievienoties valstsvienībai. Jau ziņots, ka Latvijas izlase uzsākusi gatavošanos 2026.gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačiem ar Andoru un Angliju, kas tiks aizvadīti oktobra vidū Rīgā, un galvenais treneris Paolo Nikolato kandidātu sarakstā sākotnēji bija iekļāvis 24 spēlētājus.
Izlasē atkal nebūs kapteiņa Kristera Tobera, kurš aizvadītās nedēļas nogalē Skotijas čempionātā "Aberdeen" sastāvā guva nopietnu savainojumu. Tāpat šoreiz kandidātu lokā nav uzbrucējs Bruno Melnis ("Liepāja") un pussargs Alvis Jaunzems (Gdaņskas "Lechia", Polija). Joprojām traumu dziedē viens no uzbrukuma līderiem Roberts Uldriķis, bet nesen no traumas sadziedēšanas ierindā Čehijā atgriezās Raimonds Krollis.
Pirmo reizi uz valstsvienību izsaukumus saņēmuši Ingars Pūlis un Danila Patijčuks. 24 gadus vecais "Tukums 2000" kluba uzbrucējs Pūlis un 22 gadus vecais "Liepāja" pussargs Patijčuks līdz šim valstsvienības kandidātu lokā nebija. Pūlis ar 16 gūtiem vārtiem ir šīs sezonas Latvijas čempionāta otrs rezultatīvākais spēlētājs aiz Darko Lemajiča (23 vārti) no RFS un labākais vārtu guvējs no Latvijas spēlētājiem. Savukārt Patijčuks šosezon liepājnieku rindās virslīgā guvis trīs vārtus.
Latvijas izlase spēles savā laukumā aizvadīs "Daugavas" stadionā Rīgā, 11. oktobrī tiekoties ar Andoru un 15. oktobrī - ar Anglijas valstsvienību. Kvalifikācijas K grupas līdere ar 15 punktiem ir Anglija, Albānijai un Serbijai ir attiecīgi astoņi un septiņi punkti, Latvijas futbolisti iekrājuši četrus punktus, bet nākamā Latvijas pretiniece Andora ir bez punktiem. Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026.gada jūnijā un jūlijā.
Latvijas izlases kandidātu saraksts pirms spēlēm ar Andoru un Angliju:
vārtsargi - Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris ("Riga"), Frenks Dāvis Orols ("Grobiņa");
aizsargi - Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Maksims Toņiševs (visi - "Riga"), Vitālijs Jagodinskis (Pnompeņas "Visakha", Kambodža), Deniss Meļņiks ("Auda"), Roberts Savaļnieks, Roberts Veips (abi - RFS);
pussargi - Kristers Penkevics ("Jelgava"), Aleksejs Saveļjevs ("Liepāja"), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Renārs Varslavāns ("Riga"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Kristaps Grabovskis (Kopenhāgenas B.93, Dānija), Danila Patijčuks ("Liepāja");
uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Tedžonas "Citizen", Dienvidkoreja), Marko Regža ("Riga"), Jānis Ikaunieks (RFS), Ingars Pūlis ("Tukums 2000"), Dario Šits ("Atletico Madrileno", Spānija).