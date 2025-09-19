Šķēpmetēja Sietiņa ar sezonas labāko metienu pārliecinoši sasniedz pasaules čempionāta finālu
Latvijas sportiste Anete Sietiņa piektdien Tokijā pasaules vieglatlētikas čempionātā šķēpa mešanā sasniedza labāko rezultātu savā kvalifikācijas grupā un iekļuva pamatsacensībās.
Sietiņa pirmajā metienā šķēpu raidīja 58,69 metru tālumā, otrajā uzlaboja rezultātu (60,94 m), bet trešajā pārsniedza kvalifikācijas normatīvu, sasniedzot savu sezonas labāko rezultātu 63,67 metri. B grupā tas bija labākais rezultāts, bet abu grupu summā - trešais labākais rezultāts. Tālāk A grupā meta vien 2022. un 2024. gada Eiropas vicečempione serbiete Adriana Vilagoša (66,06 m) un 2023. gada pasaules čempionāta bronzas medaļas ieguvēja austrāliete Makkenzija Litla (65,54 m).
Jau ziņots, ka šķēpa mešanas sacensību A kvalifikācijas grupā Līna Mūze-Sirmā pirmajā metienā šķēpu raidīja 54,49 metru, bet otrajā - 53,25 metru tālumā. Trešajā mēģinājumā viņas raidītais šķēps lidoja 53,53 metrus, Latvijas šķēpmetējai ieņemot 17.vietu 18 šķēpmetēju grupā un pamatsacensībām nekvalificējoties. 36 sportistu konkurencē viņa ieņēma 32. vietu. Mūze-Sirmā startēja pēc pērnā gada nogalē veiktas pleca operācijas.
Lai iekļūtu 12 labāko sportistu vidū, šķēps bija jāmet 62,50 metru tālumā vai jābūt labāko divpadsmitniekā. Sietiņa 36 sportistu vidū šosezon pirms piektdienas mačiem ar rezultātu 61,60 metri ieņēma 22. vietu, bet Mūzei-Sirmajai ar 57,37 metriem bija sliktākais rezultāts visu dalībnieču vidū. Pamatsacensības notiks sestdien. Sietiņa un Mūze-Sirmā sacensībām kvalificējās pēc ranga.
Mūzei-Sirmajai šis ir piektais, bet Sietiņai - ceturtais pasaules čempionāts. Mūze-Sirmā labāko rezultātu sasniedza 2022.gadā ASV pilsētā Jūdžinā, ieņemot sesto vietu, bet Sietiņa bija ceturtā pirms diviem gadiem Budapeštā.
Jau ziņots, ka 24.vietu Tokijā ieņēma Latvijas kārtslēcējs Valters Kreišs un Raivo Saulgriezis 35 kilometru soļošanā. Saulgriezim sestdien paredzēts starts arī 20 soļošanā. Līdz šim Latvijas sportisti pasaules meistarsacīkstēs ir izcīnījuši trīs medaļas. Sudraba medaļu tāllēkšanā 2011. gadā izcīnīja Ineta Radeviča, bet bronzas medaļu - Dainis Kūla 1983. gadā šķēpa mešanā, pārstāvot PSRS izlasi, un Laura Ikauniece 2015. gadā septiņcīņā.
2023. gada pasaules čempionātā Budapeštā Latviju pārstāvēja deviņi atlēti, augstāko vietu izcīnot Sietiņai, kura ieņēma ceturto vietu. Startam Tokijā ir pieteikti 2202 vieglatlēti no 198 valstīm. Pasaules čempionāts Tokijā beigsies 21.septembrī.